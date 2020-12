Sorgen der Wolfsburger und Helmstedter Gastronomen wachsen

An einen Neustart für die Gastronomie am 11. Januar glaubt Melanie Perricone nicht. Die Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Region Wolfsburg-Helmstedt liegt damit wohl auf einer Linie mit den meisten Gastronomen. Ihre Position wird von Äußerungen diverser Politiker untermauert, die seit Tagen von einer unvermeidlichen Verlängerung des Lockdowns sprechen. Vorwürfe macht Perricone der Politik für ihre Entscheidungen nicht, wohl aber fordert sie ein Versprechen ein: „Die zugesagten Hilfen müssen schnellstmöglich bearbeitet werden, damit wir wieder Luft holen können“, sagte sie in einem Telefonat mit unserer Zeitung, und: „Macht die Gastronomie auf und kontrolliert sie dann bitte auch, damit schwarze Schafe keine Chance mehr haben und wir nicht wieder alle schließen müssen.“

Corona: Auch wenn wieder geöffnet werden darf, fehlen Rücklagen

Bis letzterer Wunsch sich erfüllt, könnte es wohl dauern. „Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr wieder neu starten“, schätzte die Gastronomin ein. Was ein Licht am Ende des Tunnels sein könnte, lässt die Sorgenfalten in den Gesichtern der Gastronomen zu Sorgenfurchen werden. Das hat mehrere Gründe: „November und Dezember sind unsere stärksten Monate“, erklärte Melanie Perricone. Doch ebendiese sind in den Lockdown gefallen, und: „Wir hatten nach der Wiedereröffnung im Sommer keine Chance, Löcher zu stopfen oder gar Rücklagen aufzubauen, weil große Veranstaltungen oder Feiern ja nicht stattfinden konnten.“

Diese beiden Fakten machen aus ihrer Sicht deutlich, warum die zugesagten Hilfen so wichtig sind, aber: „Unsere Gäste lassen uns nicht hängen, ganz im Gegensatz zur Politik. Sie verspricht Hilfen, hält ihr Versprechen aber nicht“, so Perricone. Sie konkretisierte: „Es gibt Betriebe, die noch nicht einmal den Abschlag der Novemberhilfen erhalten haben.“ Vor diesem Hintergrund ärgere sich die Dehoga-Vorsitzende über Neidkommentare: „Wir werden tatsächlich gefragt, weshalb wir jammern, da wir ja 75 Prozent bekämen.“ Gemeint sind die monatlichen Hilfen in Höhe von 75 Prozent des Umsatzes des Vergleichsmonats im Vorjahr. Den Haken daran lieferte Perricone sogleich nach: „Das Geld kommt eben nicht an.“

Essen zum Mitnehmen wird gut angenommen

Der Blick in die Zukunft der Gastronomie fällt der Betreiberin des Lindenhofes und des Restaurants Wildfrisch in Nordsteimke schwer. Man wisse eben nicht, wie es weitergeht. „Es ist nicht schön, wenn Kollegen mit ihren Mitarbeitern über ausbleibende Löhne sprechen müssen“, brachte sie die dramatische Lage auf den Punkt. Dennoch gewinnt sie der Situation positive Aspekte ab. So sei das Weihnachtsangebot der Gastronomen sehr gut von den Menschen angenommen worden. „Wir hatten ja verschiedene Programme: Essen zum Mitnehmen und ein vorgekochtes Menü zum Aufwärmen daheim. Ich glaube tatsächlich, dass niemand der Kollegen unzufrieden mit der Aktion war.“ Allerdings sei Außer-Haus nicht mit einem Besuch im Lokal vergleichbar. Auch zum Jahreswechsel soll es demnach verschiedene Angebote geben. „Wir haben das auf Silvester zugeschnitten, also Raclette, Heringssalat, Grünkohl to go“, so Perricone.

„To go“ werden die Gastronomen wohl auch im neuen Jahr noch lange beibehalten. Im Januar werde es Grünkohlwanderungen zum Lindenhof geben und nicht andersherum. Auch weitere Angebote wolle sie fortführen: „Die Wohnmobile sind mir ans Herz gewachsen“, schmunzelte Perricone, die vom Engagement ihrer Belegschaft beeindruckt ist: „Die haben sich laufend neue Angebote und Highlights einfallen lassen, haben die Kunden bei Laune gehalten. Das war und ist eine echte Teamleistung“, lobte sie und rief auf, Gutscheinangebote der Gastronomie zu nutzen: „Die Verbraucherzentrale vergisst, dass Gutscheine die kurzfristige Liquidität absichern, damit Betriebe bis zu den verspäteten Hilfen überleben.“ Der Chef des Verbraucherzentrale- Bundesverbands, Klaus Müller, hatte sich öffentlich kritisch zu Gutscheinen für Restaurants geäußert. Man könne angesichts der aktuellen Lage nicht wissen, wann ein Verbraucher einen Gutschein einlösen könne, hatte er sich zitieren lassen.

Die Silvester- und Januarangebote fänden die Menschen, so Melanie Perricone, auf den Internetseiten der Gastronomiebetriebe oder als Wurfpost im Briefkasten.