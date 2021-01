Wolfsburger Polizei sucht Jugendliche nach Brand

Die Wolfsburger Feuerwehr musste am Mittwochabend in der Saarstraße löschen. Dort brannte zunächst ein Papiercontainer und dann das Dach des Paritätischen.

Wolfsburg. Am Mittwochabend brannte es auf dem Gelände des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Wolfsburg. Spaziergängerinnen hörten zuvor einen lauten Knall.

Die Polizeimeldung liest sich, als hätten Jugendliche einen Böller gezündet und so indirekt das Dach des Paritätischen in der Saarstraße in Brand gesetzt. Am Mittwochabend entstand dort bei einem Feuer ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, brannte auf dem Gelände des Wohlfahrtsverbandes in der Wolfsburger Innenstadt gegen 19.15 Uhr ein Papiercontainer. Die Flammen griffen auf das Gebäude über: Der Dachkasten wurde in Brand gesetzt, und das Feuer breitete sich unter den Dachziegeln aus, bevor die Feuerwehr es unter Kontrolle bringen konnte. "Menschen wurden zum Glück nicht verletzt", sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Flammen griffen auf Gebäude über

Den Ermittlungen zufolge hatten zwei Spaziergängerinnen um 19.15 Uhr einen lauten Knall gehört. Danach sahen sie drei Jugendliche in Richtung Lessingstraße weggelaufen. Als dann auch noch Rauch aufstieg, alarmierten die Wolfsburgerinnen Feuerwehr und Polizei.

Noch bevor Einsatzkräfte in der Saarstraße eintrafen, griffen die Flammen von dem brennenden Papiercontainer auf ein Gebäude des Paritätischen Sozialzentrums über. Der Behälter hatte direkt an der Hauswand gestanden.

Fahndung ohne Erfolg

Eine sofortige Fahndung nach den drei tatverdächtigen Jugendlichen blieb ohne Erfolg. Etwaige Zeugen werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

skn