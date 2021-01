Nach Morddrohung: Große Solidarität mit Wolfsburger Imam

Wolfsburg „Der Extremismus ist schwach, wenn sich alle gegen ihn zusammenschließen“, sagt der Imam während einer Veranstaltung am Neujahrstag.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Stadträtin Iris Bothe und Vertreter der Religionsgemeinden haben am Neujahrstag das Islamische Kulturzentrum besucht, um ihre Solidarität mit dem Wolfsburger Imam Aissa Hajlaoui zu zeigen. Hajlaoui hatte am 23. Dezember eine Morddrohung im Briefkasten vorgefunden.

„Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die sich nach der Drohbotschaft solidarisch mit mir gezeigt haben. Ich habe Solidaritätsbekundungen von vielen Menschen erhalten“, sagte Hajlaoui während der Veranstaltung am 1. Januar, wie aus einer Mitteilung des Islamischen Kulturzentrums Wolfsburg hervorgeht.

Imam betrachtet die Täter als Feiglinge – „Wir müssen Vielfalt bewahren, verteidigen und respektieren“

„Ich danke auch den Vertretern der jüdischen und christlichen Gemeinden, die heute in unser Zentrum gekommen sind, um ihre Solidarität mit den Muslimen zu zeigen. Ich danke dem Bürgermeister der Stadt, Herrn Klaus Mohrs, und Frau Iris Bothe.“ Weiterhin äußerte der Imam, dass er niemanden beschuldige.

Er betrachte diejenigen, die dies getan hätten, als Feiglinge, die ihn nicht erschrecken könnten. „Das Bild, das sich verbreiten sollte, ist das Bild der Solidarität unter uns allen. Der Extremismus ist schwach, wenn sich alle gegen ihn zusammenschließen. Vielfalt ist eine wichtige Angelegenheit in unserem Leben. Wir müssen Vielfalt bewahren, verteidigen und respektieren. Ich habe vom Koran und von unserem Propheten Muhammad gelernt, dass das Leben im Dienste der Menschheit stehen sollte und dass wir die Güte und Liebe unter den Menschen verbreiten. Wir lieben das Leben und haben keine Angst vor dem Tod. Und die Zukunft wird die Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sein.“

Klaus Mohrs: „Der Imam sagt, er lasse sich davon nicht einschüchtern, und das muss für uns alle gelten“

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs sagte: „Man will der Idee von Vielfalt und einem friedlichen Miteinander schaden. Das dürfen wir nicht zulassen. Es ist mir egal, ob eine Morddrohung von außen von Extremisten oder von Menschen aus inneren Kreisen kommt, weil ihnen etwas nicht gefällt. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir miteinander friedlich leben wollen. Der Imam sagt, er lasse sich davon nicht einschüchtern, und das muss für uns alle gelten.“

Es sollte ein Zeichen der Solidarität mit dem Wolfsburger Imam Aissa Hajlaoui sein. Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Propst Ulrich Lincoln und Dimitri Tukuser von der Jüdischen Gemeinde sprachen beim Freitagsgebet im Islamischen Kulturzentrum. Foto: Islamisches Kulturzentrum Wolfsburg

Dr. Ulrich Lincoln, Propst der evangelischen Kirche, sagte: „Der Islam ist eine großartige Religion, der sein Haus und seinen Platz hier in dieser Stadt hat, genauso wie die anderen christlichen und jüdischen Gemeinden in dieser Stadt. Wenn Sie bedroht werden, dann werden wir alle bedroht. Wir stehen an Ihrer Seite. Nur gemeinsam können wir uns dagegen wehren. Unsere Religionen, Islam, Christentum und Judentum, sind Religionen des Friedens, der Versöhnung und Verständigung. Das sind die Mittel, mit denen wir uns wehren können gegen den Hass.“

Dimitri Tukuser, Vorstandsmitglied der Liberalen Jüdische Gemeinde, sagte: „Wir haben keine Angst vor dem Tod, sondern nicht in Würde das Leben zu leben. Das verbindet uns alle. Nicht wir haben Angst, sondern die, die dieses Papier geschrieben haben.“

red