Wolfsburger Neuland: Nachfrage nach Wohnungen ungebrochen

Im ersten Jahr der Pandemie sind die Wolfsburger seltener umgezogen. Die Neubauten der Wohnungsgesellschaft Neuland ließen sich dennoch gut vermieten. Wie Corona das Geschäft beeinflusst hat und wie das Unternehmen die Zeit nutzte, um die Digitalisierung voranzutreiben, erklären die Geschäftsführer Hans-Dieter Brand und Irina Helm im WN-Interview.

Wie war das besondere Jahr 2020 für die Neuland? Ist Ihr Unternehmen arm geworden, weil niemand mehr seine Miete zahlen konnte?

Hans-Dieter Brand: Wir sind so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen. Zum einen hatten wir fast keine Mietausfälle. Die gewerblichen Mieter wurden von uns schon ganz früh angesprochen, noch bevor das Mietmoratorium im Gespräch war. Das ist so gut angekommen, dass die Mieter in dem Moment, in dem sie die Soforthilfe bekommen haben, gleich ihre gestundete Miete bezahlt haben. Worüber wir auch sehr glücklich sind: dass wir keinen unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Wir haben zwar in der ersten Lockdownphase im März unsere Reparaturaktivitäten zurückgefahren auf reine Notreparaturen, was wir jetzt auch wieder machen. Unsere Handwerker übernehmen aber stattdessen Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten in leerstehenden Wohnungen.

Irina Helm: Bei unseren Wohnungsmietern hatten wir kaum Probleme. Wenn man sich anschaut, warum Miete gestundet wird, ist es häufig Kurzarbeit. Bei den Gewerbemietern sind es Friseure, Physiotherapeuten, Nagelstudios ‑ Unternehmen, die aufgrund der Schließungen keine Einnahmen haben. Da haben wir aber immer sehr gute Lösungen gefunden. Wir haben jetzt (Anmerkung der Redaktion: Das Gespräch fand vor Weihnachten statt) eine Hochrechnung zum Jahresende: Danach hatten wir 1122 Kündigungen und rund 1200 Vermietungen. Es war für uns trotz der Situation ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben ein Stück improvisiert und so einen Weg gefunden, wie wir am Kunden bleiben.

Wie funktioniert das auf Distanz?

Helm: Zum Beispiel haben wir Wohnungen telefonisch abgenommen. Die Kunden haben uns mit ihrem Handy durch die Wohnung geführt. Trotz Corona haben wir auch rund 250 Wohnraumberatungen für Menschen mit Beeinträchtigungen durchgeführt. Häufig waren wir gar nicht in den Wohnungen, sondern haben uns Videos schicken lassen. Wir nutzen die Chance, um anders zu denken. Und wir haben das Jahr genutzt, um unsere digitalen Prozesse zu optimieren.

Inwiefern?

Helm: Wir hatten uns vorgenommen, unseren Vermietungsprozess zu digitalisieren. Uns war von Anfang an wichtig, dass wir die vielen Neubauten, die jetzt auf den Markt kommen, sehr systematisch, strukturiert und idealerweise im ersten Schritt mit digitalen Medien präsentieren. Viele Kunden möchten auch mal vom Sofa aus mit dem Tablet durch die Wohnung navigieren.

Wie weit ist das Projekt?

Helm: Wir haben die Vermietungsseite momentan intern freigeschaltet und testen, wie Mietinteressenten zum Beispiel mit 3D-Modellen zurechtkommen. Mit unseren Partnern begehungen.de und wohnungshelden.de haben wir eine Möglichkeit gefunden, dass von der Wohnungsanfrage bis zur Besichtigung alles nahtlos digital passiert. Es läuft noch nicht alles wie am Schnürchen, aber wir werden am Dienstag schon den ersten Mietvertrag für den Kurt-Schumacher-Ring unterschreiben. Im Januar wollen wir dort dann öffentlich wirksam in die Vermarktung gehen.

Hat sich in der Pandemie auch das neue Service Center bewährt?

Helm: Dieses Jahr werden wir 88.000 Anrufe beantwortet haben mit einer Ersterledigungsquote von 86 Prozent. Das Neuland Service Center war ein Volltreffer. Die Geschäftsstellen waren in diesem Jahr oft geschlossen, aber wir haben unsere Ressourcen angepasst. Die, die sonst vor Ort aktiv sind, haben mit telefoniert. Dadurch haben wir unsere Erreichbarkeit noch einmal steigern können. Ich kenne viele Wohnungsunternehmen, die nicht so optimal auf die neue Situation mit Corona vorbereitet waren. Wir konnten an den Stellschrauben drehen, die wir zur Verfügung hatten.

Hat sich Corona auf den Wohnungsmarkt ausgewirkt?

Helm: Es gab viele Mieter, die sich einen Umzug gewünscht haben, aber, als es darauf zuging, entschieden haben, dass sie doch nicht umziehen wollen. 2019 war die Motivation viel ausgeprägter.

Brand: Aber alle Wohnungen, die neu in die Vermietung gegangen sind, haben wir auch vermietet: im Hellwinkel; die Neubauten im Schlesierweg sind vermietet; auch den ersten Abschnitt im „Wohnen für Alle“ haben wir dort voll vermietet.

Das Neubauprojekt im Schlesierweg im Februar 2020. Heute sind schon die ersten Gebäude bewohnt. Foto: regios24/Helge Landmann

Der Spatenstich liegt jetzt rund anderthalb Jahre zurück, und da leben schon Menschen?

Brand: Ja, zwei Häuser sind bezogen. Die anderen zwei werden dieses Jahr baulich fertig und im nächsten Jahr bezogen. Wir können über mangelnde Nachfrage nicht klagen. Was wir merken – und das ist eine Diskussion, die in Wolfsburg ja im Moment relativ intensiv geführt wird – ist, dass im höherpreisigen Bereich die Vermarktungszeiten etwas länger werden, weil Kunden sich inzwischen das eine oder andere angucken können. Wenn vor zwei Jahren einer eine schöne Neubauwohnung suchte, hat er sich eine angeschaut und zugeschlagen.

Helm: Das Angebot ist einfach größer als in den Vorjahren.

Brand: Beim Thema Corona ist mir noch wichtig, dass wir nach meinem Wissensstand drei positiv getestete Mitarbeiter im Haus hatten, die sich ihre Infektionen von außen geholt haben. Was erfreulich ist: dass es allen dreien gut geht und dass sich keiner der übrigen Mitarbeiter angesteckt hat. Das spricht für die Maßnahmen, die wir im Haus getroffen haben.

Wie wurde bei der Neuland gearbeitet?

Brand: Vereinzelung in den Büros, Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen, Abstand halten, möglichst wenig Kontakte untereinander haben, mehr zum Telefon greifen, was mir persönlich zunächst sehr schwer fiel. Es hat sich aber ausgezahlt. Wie im März wird im neuen Jahr die Kinderbetreuung sicher wieder wichtig. Unsere Mitarbeiter können mobil arbeiten, und wir wissen auch, dass Alleinerziehende nicht so produktiv sein können, wenn sie beispielsweise zwei kleine Kinder zu Hause haben.

Helm: Das haben wir gut gemeistert.

Brand: Für Elternpaare haben wir die Arbeitszeiten ausgeweitet. Dann fing zum Beispiel der eine um 5 Uhr an und ging mittags nach Hause, und dann kam der andere. Das haben wir kreativ und individuell gehandhabt.

Helm: Individuell ist ein Stichwort! Unser Tischlermeister konnte nach den ersten Lockerungen im Frühjahr keinen Hygieneschutz bestellen, weil das Material überall vergriffen war. Dann hat er sich für jedes Büro, das wir für Kundenverkehr freigeben wollten, etwas einfallen lassen und die Abtrennungen mit Auszubildenden gebaut. Als diese schönen Teile auf den Tischen postiert wurden, standen unsere Tischler ganz stolz da, und die Kundenbetreuer waren sehr beeindruckt. Das werde ich nicht so schnell vergessen.

Hat die Neuland in diesem Jahr trotz Corona ausgebildet?

Helm: Wir haben 298 Mitarbeiter. Davon sind zehn Prozent Auszubildende. Wir setzen nach wie vor auf eigene Auszubildende. Sie bereichern unsere Teams, und wenn möglich, wollen wir sie auch in unserem Unternehmen behalten. Das ist uns in vielen Fällen gelungen.

Brand: Wir haben die Ausbildung nicht zurückgefahren, was leider viele Betriebe gemacht haben. Wir haben wie in den Vorjahren ausgebildet und neu eingestellt. Dazu passt noch ein wichtiges Anliegen: Ich bin super froh, dass ich ab nächstem Jahr nicht mehr alleine in der Geschäftsführung bin, sondern das zusammen mit Irina Helm mache. Wir arbeiten schon lange sehr gut zusammen und ich bin wirklich froh, dass der Aufsichtsrat die Entscheidung getroffen hat, Frau Helm nach vielen Jahren, in denen sie Spuren im Unternehmen hinterlassen hat, noch mehr Verantwortung zu übertragen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mindestens so gut zusammenarbeiten werden, wie wir es jetzt schon tun, und dass da eins plus eins mehr als zwei ist.

Helm: Jetzt habe ich Tränen in den Augen.

Brand: Es ist auch eine tolle Geschichte! Dass jemand, der als Lehrling im Unternehmen anfängt, es bis zur Geschäftsführung bringen kann.