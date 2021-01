Lebenshilfe Wolfsburg: Wenn dem Tag die wichtige Struktur fehlt

Peter Wagner (rechts) und Einzelassistent Hendrik Schulz joggen gerne zusammen. Beide wohnen in Barnstorf und haben sich von Anfang an gut verstanden.

Die Lebenshilfe Wolfsburg kümmert sich um rund 600 Menschen mit Betreuungs- und sonderpädagogischem Förderbedarf. Geschäftsführer Marcus Weinreich blickt auf ein außergewöhnliches und auch anstrengendes Jahr für alle Beteiligten zurück. „Wir haben uns viele Sorgen gemacht. Am Ende sind wir aber zufrieden, dass unsere Maßnahmen gegriffen haben und alles glimpflich verlaufen ist. Da haben wir viel Glück gehabt“, bilanziert Weinreich.

Zwei Corona-Infektionen bis Mitte Dezember

Jeweils eine Corona-Infektion in der Tagesförderstätte und in einer der beiden heilpädagogischen Kindertagesstätten verzeichnete die Lebenshilfe bis Mitte Dezember. Das ausgeklügelte Hygienekonzept, Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand halten, Maske tragen und Temperatur messen sowie das häufige Desinfizieren der Arbeitsflächen hätten Wirkung gezeigt, so Weinreich.

Viele Angebote wie die Offenen Hilfen mussten teilweise eingestellt werden, die Werkstätten waren über einen längeren Zeitraum geschlossen und für die fünf Wohnstätten gab es ein Besuchsverbot. „Einige Angehörige waren sehr erbost, dass sie die Häuser nicht betreten durften“, erzählt Weinreich. Aber viele Bewohnerinnen und Bewohner seien besonders gefährdet und müssten deshalb vor einer Ansteckung geschützt werden.

Ein Besuch der Werkstätten sei in den vergangenen Monaten für die Menschen mit Beeinträchtigungen freiwillig gewesen. Wer Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hatte, habe nicht kommen müssen. „Das konnte jeder für sich entscheiden“, sagt Weinreich.

Grundsätzlich sei es nicht immer einfach, von Menschen mit Beeinträchtigungen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu verlangen. „Wenn ein Attest vorliegt, dass jemand keine Maske tragen muss, ist das zwar zu respektieren, aber es wird nicht immer akzeptiert“, erklärt Weinreich. Sowohl andere Menschen mit Beeinträchtigungen als auch Mitarbeiter seien dadurch ja latent gefährdet. Letztlich solle, getreu dem Motto der Lebenshilfe, aber niemand fremdbestimmt werden, sondern selbst für sein Handeln die Verantwortung übernehmen.

Marcus Weinreich, Geschäftsführer der Wolfsburger Lebenshilfe. Foto: Lebenshilfe

Corona-Schnelltests für zusätzliche Sicherheit

Für 2021 wünscht sich Geschäftsführer Weinreich, dass „wir weiter so gut durch die Pandemie kommen und das Ansteckungsrisiko durch die Impfung minimiert werden kann“. Gerne würde die Lebenshilfe die Vorsichtsmaßnahmen durch Corona-Schnelltests in den Wohn- und Werkstätten ergänzen, betont Weinreich. Derzeit gebe es allerdings noch Lieferengpässe.

Doch wie erlebten die Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Angehörigen die coronabedingten Einschränkungen und Veränderungen bei der Lebenshilfe? Das schilderten uns die Mütter und Einzelbetreuer von Peter Wagner aus Barnstorf und Andreas Meyer aus Sülfeld.

Peter Wagner aus Barnstorf

Peter Wagner sehnt den 18. Januar herbei. „Dann kann ich endlich wieder arbeiten“, hoffte er noch Mitte Dezember. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, ist mehr als ungewiss. Als Mitarbeiter der Lebenshilfe-Gärtnerei kümmerte sich Wagner bis zum ersten Lockdown im März 2020 um alle Dinge rund um die Grün- und Gartenpflege. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum er sich auf das neue Jahr freut. 2021 will Wagner in seine erste eigene Wohnung ziehen.

Der 39-Jährige ist seit frühester Kindheit geistig beeinträchtigt und lebt im Haus seiner Eltern Gabriele und Frank Wagner in Barnstorf. Mit Beginn der Corona-Pandemie ist Peter Wagner zu Hause geblieben und nicht mehr zur Arbeit gegangen. „Komfortable Isolationshaft“, so umschreibt Mutter Gabriele die Situation für ihren Sohn. Obwohl er nicht lesen könne, sei Peter immer alleine mit dem Linienbus zur Arbeit nach Westhagen gefahren und von dort anschließend weiter zum Sport nach Fallersleben. „Es ist für ihn die Höchststrafe, wenn er nicht zur Arbeit kann. Peter arbeitet gern und ausdauernd“, erzählt die 59-Jährige, die noch zwei weitere Kinder hat.

Orientierung und Halt fehlen

Der achtstündige Arbeitstag und das regelmäßige Lauftraining mit der Leichtathletikgruppe des VfB Fallersleben hätten Peter Orientierung und Halt gegeben. „Seit Corona ist dieser gut strukturierte Tagesablauf weg. Er verspürt eine sehr große Unsicherheit“, so Gabriele Wagner.

Peter suche seitdem auch verstärkt die körperliche Nähe zur Mutter. Dennoch sei es Peters großer Wunsch, in diesem Jahr in seine erste eigene Wohnung zu ziehen. In einer Wohnschule sei er bereits über Rechte und Pflichten informiert worden, Mutter Gabriele brachte ihm das Kochen bei.

Generell nimmt Peter Wagner gerne am gesellschaftlichen Leben teil und engagiert sich auch ehrenamtlich, zum Beispiel beim Special Olympics Niedersachsen Familienlauf oder bei der Mai-Demonstration auf dem Rathausplatz. Seit mehr als 20 Jahren verteilt er den „Turmblick“, den Gemeindebrief der St.-Adrian-Kirche in Barnstorf. „Wenn es ums Helfen und Engagieren geht, ist Peter immer dabei“, sagt Mutter Gabriele stolz.

Joggen ist das große Hobby

Unterstützung bekommt Familie Wagner einmal in der Woche durch Hendrik Schulz. Als Einzelassistent der Lebenshilfe unternimmt der 38-Jährige mit seinen Schützlingen Ausflüge, geht mit ihnen spazieren oder – wie im Fall des sportbegeisterten Peter Wagner – auch zusammen joggen. „Wir haben uns von Anfang an gut verstanden“, erzählt Schulz, der ebenfalls in Barnstorf wohnt. Für ihn sei es eine willkommene Abwechslung zur stundenlangen Arbeit am Computer. Nach seiner Zeit als pädagogischer Mitarbeiter an einer Wolfsburger Grundschule ist Schulz im Online-Marketing tätig.

Es müsste viel mehr Leute geben, die sich stundenweise als Einzelassistenten um Menschen mit Beeinträchtigungen kümmern, der Bedarf sei groß, meint Schulz und wirbt für die Aufgabe: „Es ist einfach toll, wie Peter sich freut, wenn ich zu Besuch komme.“

Andreas Meyer aus Sülfeld

Das empfindet auch Sascha Alte, wenn er einmal in der Woche Andreas Meyer in Sülfeld besucht. Der ausgebildete Heilerziehungspfleger studiert Soziale Arbeit an der Ostfalia. „Es macht Spaß und es ist einfach, die Menschen zu unterstützen“, sagt der 31-jährige Student über seinen Nebenjob.

Andreas Meyer geht gerne in Sülfeld und Umgebung spazieren. Einmal in der Woche wird er dabei von Einzelassistent Sascha Alte begleitet. Foto: Privat

Andreas zum Beispiel brauche sehr viel Bewegung. Und so sind Sascha Alte und der 61-jährige Andreas Meyer rund um Sülfeld unterwegs. „Andreas geht vor und ich folge ihm mit etwas Abstand. Er ist sehr sportlich und schnell unterwegs“, erzählt Alte. Kurios: Jedes Mal nach exakt einer Stunde endet Andreas‘ Rundgang vor dem Elternhaus – auch ohne Blick auf die Uhr.

Andreas Meyer ist Autist. Er sei körperlich gesund, habe aber nie sprechen gelernt und als Kleinkind viel geschrien und getobt, erinnert sich Mutter Christa Meyer. Autismus sei vor 50, 60 Jahren noch wenig bekannt gewesen. Mit ihrem verstorbenen Mann habe sie Andreas bei zahlreichen Ärzten vorgestellt und viele unterschiedliche Diagnosen bekommen. „Wir wussten schon früh, dass irgendetwas nicht stimmt.“

Seit 1990 bei der Lebenshilfe

Die 87-Jährige wohnt zusammen mit Andreas, zwei weiteren Kindern und ihrer Enkelin in einem Haus in Sülfeld. „Mir wird viel geholfen, wir sind zum Glück nicht allein oder einsam, uns geht es gut“, meint Christa Meyer. Andreas ist seit 1990 bei der Lebenshilfe, besucht dort die Tagesförderstätte von 8.30 bis 14.30 Uhr. Dort malt er oder sortiert Farben. Seine Lieblingsfarben sind rot und schwarz. Seine Kleidung, darauf legt er Wert, muss aus diesen beiden Farben bestehen.

Schon als Kind sei Andreas immer gerne gelaufen – leider oft auch weggelaufen, so Mutter Christa Meyer. „Wir haben ihn schon überall wieder abgeholt: bei Nachbarn, der Polizei, im Krankenhaus oder am Bahnhof“, erzählt sie. Dank eines Anhängers mit Adresse und Telefonnummer sei er aber immer schnell wieder nach Hause zurückgekehrt.