Bewohner des Wolfsburger Hanns-Lilje-Heims gegen Corona geimpft

Elise Annemarie Jakisch war am Dienstag die erste Bewohnerin einer Wolfsburger Pflegeeinrichtung, die geimpft wurde. Sie lebt mit ihrem Ehemann im Seniorenzentrum Johannes Paul II in Detmerode.

Die Impfungen gegen das Coronavirus in den Wolfsburger Senioren- und Pflegeheimen sollen bis Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Das ist das erklärte Ziel von Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Nach dem Auftakt am Dienstag im Diakonie-Altenheim Johannes Paul II in Detmerode ging es am Mittwoch im Hanns-Lilje-Heim weiter. In dem auf die Betreuung demenzkranker Menschen spezialisierten Haus waren im Frühjahr innerhalb kurzer Zeit fast 50 Bewohner an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Mohrs: Das schlimmste Erlebnis

„Das war mit das schlimmste Erlebnis in meiner beruflichen Laufbahn“, sagte Mohrs am Mittwoch während eines Pressetermins vor dem Hanns-Lilje-Heim. Die Situation damals sei für alle Menschen extrem belastend gewesen und dürfe sich nie mehr wiederholen. Durch den Impfstoff bestehe die Hoffnung auf eine langsame Rückkehr zur Normalität. Auch wenn über Lockerungen, zum Beispiel bei Besuchen der Heimbewohner, erst in Monaten nachgedacht werden könne. „Da darf man keine falschen Hoffnungen wecken“, so Mohrs.

Erste Lieferung mit 975 Impfdosen

975 Impfdosen hatte Wolfsburg am Montag erhalten. Eine Glasampulle des Impfstoffs von Biontech und Pfizer enthält fünf Dosen, die Menge reiche aber auch für sechs Spritzen aus, so Mohrs. Dennoch zu wenig, um alle Pflegeheimbewohner und das Personal in Wolfsburg zu impfen. Ja, er habe sich deutlich mehr Impfstoff gewünscht, räumte das Stadtoberhaupt ein. Aber: „Wer vor elf Monaten gesagt hätte, dass wir heute bereits einen Impfstoff haben, wäre ausgelacht worden.“ Die kurze Entwicklungszeit sei eine tolle Leistung. Schließlich dauere es für gewöhnlich fünf bis zehn Jahre, ehe ein neuer Impfstoff zugelassen werde.

Große Mehrheit der Bewohner lässt sich impfen

Von den 142 Bewohnern des Hanns-Lilje-Heims lag für 124 eine Impfeinwilligung vor, sagte Diakonie-Pressesprecherin Katrin Zumkier. Einige Einwilligungen durch die Betreuer der demenzkranken Bewohner stünden noch aus. Von den 133 Mitarbeitern wollten sich 67 impfen lassen. Diejenigen Mitarbeiter, die sich bereits mit dem Coronavirus infiziert hatten, verzichteten auf eine Impfung. „Es ist ein wichtiges Signal, dass sich ein Großteil des Personals impfen lässt“, meinte Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Arzt bei Impfung immer dabei

Heimleiter Torsten Juch geht davon aus, dass innerhalb von zwei Tagen die erste Impfaktion im Hanns-Lilje-Heim abgeschlossen ist. Nach etwa drei Wochen muss eine zweite Impfung erfolgen, um eine Immunisierung zu erreichen. Weil bei den demenzkranken Bewohnern auch mit Abwehrreaktionen gerechnet werden müsse, sei bei den Impfungen immer ein Arzt dabei.

„Wir sind alle sehr glücklich, dass es mit der Impfung los geht und wir mit zu den Ersten gehören“, sagte Juch. Die Bewohner hätten eine lange Zeit der Einschränkungen erlebt. „Wir hoffen, dass das bald vorbei ist und wir unseren Bewohnern wieder ein schöneres Leben bieten können.“ Vorerst werde aber selbstverständlich an den strengen Hygienerichtlinien festgehalten. Oberstes Ziel sei es, die Seniorinnen und Senioren zu schützen. „Die Bewohner haben sich an unsere FFP2-Masken gewöhnt, das halten wir jetzt noch ein paar Monate durch“, meinte der Heimleiter. Täglich würden etwa 100 Corona-Schnelltests gemacht, allein 80 Tests für die Mitarbeiter.

Auftakt im Seniorenzentrum Johannes Paul II

Die erste Bewohnerin einer Wolfsburger Pflegeeinrichtung, die geimpft wurde, war am Dienstag Elise Annemarie Jakisch. „Ich lasse mich impfen, weil ich wieder meine Kinder und Enkelkinder in den Arm nehmen möchte. Die Impfung ist der beste Schutz vor dem Virus“, meinte Jakisch, die zusammen mit ihrem Ehemann im Seniorenzentrum Johannes Paul II in Detmerode lebt. Laut Diakonie-Sprecherin Zumkier entschieden sich von den 74 Bewohnern nur vier gegen eine Impfung.

Annika Kühnel, Leiterin des Seniorenzentrums Johannes Paul II in Detmerode, ließ sich ebenfalls impfen. Foto: Regios24

„Die Impfung vermittelt Hoffnung, dass hier im Haus wieder die Lebensfreude einzieht und wir bald wieder uneingeschränkt gemeinsam singen, lachen und das Leben genießen können. Es freut mich, dass sich nahezu alle unsere Bewohnenden impfen lassen und so vor dem Virus geschützt sind“, erklärte Einrichtungsleiterin Annika Kühnel. Sie selbst ließ sich ebenso impfen wie der stellvertretende Pflegedienstleiter Andreas Kämpfer. „Ich habe mich sofort gemeldet, als ich erfahren habe, dass Impfungen möglich sind. Ich habe eine kleine Tochter und ich könnte es nicht verantworten, wenn ich sie anstecke“, sagte Kämpfer. Er lege jedem ans Herz, sich impfen zu lassen. „In unserem Beruf müssen wir unsere Bewohnenden, Kollegen und Angehörigen schützen. Als Pflegefachkraft sehe ich die Impfung als meine Pflicht an“, meinte Kämpfer.

Impfzentrum steht in den Startlöchern

Wann das seit Mitte Dezember fertig eingerichtete Impfzentrum im Congress-Park an den Start geht, ist weiter offen. „Es liegt nicht an uns, sondern der fehlende Impfstoff ist der limitierende Faktor“, erklärte Oberbürgermeister Mohrs. Dezernent Andreas Bauer wies darauf hin, dass die Anmeldeplattform für eine Impfung vom Land Niedersachsen noch nicht freigeschaltet ist.