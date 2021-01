Günter Wohlgemuth bekommt die Büssing-Medaille

Günther Wohlgemut ist Mitglied im Singkreis Barnstorf, war für die Siedlergemeinschaft im Vorstand tätig, ist Mitglied des Sportvereins und der Freiwilligen Feuerwehr und hat sich 14 Jahre lang um die Seniorengemeinschaft gekümmert. Dafür zeichnete ihn nun der Ortsrat Barnstorf / Nordsteimke mit der Medaille aus. Wohlgemut bekam die Ehrung von Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann und dessen Stellvertreter Harald Hoppe.

Günter Wohlgemuth wird etwas schwermütig, wenn er über seine Leidenschaft, das Singen, spricht. „Wir können ja jetzt leider nicht singen“, sagt er bei einem Pressetermin auf den Stufen zu seinem Haus in Barnstorf. Dabei hätte der 88 Jahre alte Mann allen Grund, das eine oder andere Lied anzustimmen, denn die Büssing-Medaille ist eine besondere Auszeichnung für einen besonderen Menschen.

Der Pandemie wegen: Ehrung kurz und bündig

Corona diktiert die Rahmenbedingungen. Weil Hans-Georg Bachmann dem Ehrenamtlichen die Urkunde samt Medaille übergeben will, muss er vorab seine Hände desinfizieren. Harald Hoppe tut es ihm gleich. Ein paar Worte, ein Dankeschön, ein paar Fotos auf Abstand mit und ohne Maske, und der offizielle Akt ist schon erledigt. Er habe es nicht für möglich gehalten, dass man ihn ehren würde, kommentiert Günter Wohlgemuth. Dabei war das Votum im Ortsrat zuvor einstimmig für ihn ausgefallen.

Singen ist seine Leidenschaft

Wohlgemuth kommt aus Ostpreußen. Foto: Landmann/regios24

Geehrt wird eigentlich im Rahmen eines Neujahrsempfangs im Heinrich-Büssing-Haus Nordsteimke. Der findet in diesem Jahr aus verständlichen Gründen nicht statt. Also hat Ortsbürgermeister Bachmann einfach ein paar Zeilen zu den Beweggründen für die Auszeichnung aufgeschrieben.

Die Familie Wohlgemuth lebt seit 1971 in Barnstorf. Seiner Leidenschaft folgend, trat Günter Wohlgemuth 1972 dem eben gegründeten Singkreis Barnstorf bei und lieh dem gemischten Chor seinen Tenor. 2000 trieb er das Projekt „Gospelchor“ voran, und für den Singkreis war er über Jahre Schatzmeister. Außerdem arbeitete er ab 1982 in der Siedlergemeinschaft mit, für die er von 2001 bis 2019 auch im Vorstand, etwa als Kassenwart, aktiv war. Beim Lokaltermin erwähnt der leidenschaftliche Sänger, auch Mitglied im Sportverein und dort besonders der Wandersparte zugeneigt zu sein, ganz abgesehen von seiner Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr.

Herausragende Leistung für die Senioren

Besonders verdient machte er sich seit 2007 rund um die Seniorengemeinschaft. Seine Aufgaben: Er organisierte Zusammenkünfte, Ausfahrten, Vorträge, Weihnachtsfeiern und so weiter. Als sei das nicht ausreichend, war Wohlgemuth etliche Jahre Teil der Festgemeinschaft Barnstorf. Alles zusammen sei eine herausragende ehrenamtliche Leistung, hatte Hans-Georg Bachmann in sein Skript geschrieben. Wäre Corona nicht, die Herren hätten sich aus Dankbarkeit wohl umarmt, der eine für das Engagement, der andere für die Ehrung.

Er würde gern noch einmal verreisen

Günter Wohlgemuth hofft nun auf ein Ende der Corona-Pandemie. Sein Lebenslauf erzählt von der Vertreibung aus Ostpreußen, dem frühen Verlust der Mutter, von Entbehrungen, die ihn beinahe das Leben gekostet hatten. Es ist eine Biographie, die der vieler Menschen seiner Generation ähnelt, eine, in der der Autobauer Volkswagen die entscheidende Wende im Leben brachte. „Ich habe (…) im Volkswagenwerk eine Arbeitsstelle erhalten, für mich war es wie ein Sechser im Lotto“, hatte er vor dem Pressetermin in einer Kurzdarstellung über sein Leben bemerkt. Nun wünscht er sich noch einen Sechser: „Ich würde gern verreisen“, verrät Wohlgemuth. Er nennt sie nicht sein Ziel, erzählt aber in einem Atemzug von jener Region, in der seine Geschichte begann, im ehemaligen Kreis Labiau, der heutigen russischen Oblast Kaliningrad, das Gebiet der Stadt, die einst Königsberg hieß.

