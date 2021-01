Homeoffice-Opfer bevölkern Therapiezentren in Wolfsburg

Das unfreiwillige Arbeiten im Homeoffice seit Ausbruch der Corona-Pandemie stellt viele Berufstätige nicht nur organisatorisch vor Herausforderungen. Auch körperlich haben viele damit zu kämpfen: Aus Schreibtischtätern sind Küchen- oder Couchtisch-Arbeiter geworden, es fehlt der Bürostuhl, statt des Bildschirms muss das Laptop reichen. Alles weit entfernt vom ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz. Die Folgen: Rücken- und Schulterbeschwerden – auch bei vielen, die damit vorher nie zu tun hatten.

Diese Entwicklung bekommen Orthopäden, Physiotherapeuten, Chiropraktoren und Osteopathen zunehmend zu spüren. Patienten melden sich mit „Rücken“ beim Arzt, in Therapiepraxen gibt es nicht selten lange Wartelisten für den Start der Behandlung. Dass Sportvereine, Schwimmbäder und Fitnessstudios nun auch schon wieder seit Anfang November dicht sind, verschlimmert die Situation zusätzlich. Also auch für alle, die nicht im Homeoffice hocken. „Wir merken das deutlich, dass die Leute keinen Sport machen können“, sagt Gert Ehlers, Inhaber des gleichnamigen Vorsfelder Therapie-Zentrums. Seit Monaten gebe es eine Warteliste neuer Patienten, meist dauere es drei bis vier Wochen bis zum Therapiestart – trotz mehr als 20 Therapeuten.

Gerade muskuläre Rückenprobleme, die die Leute mit Sport sonst im Griff hätten, „müssen wir nun auffangen“. Hinzu kämen Probleme durch Homeoffice-Arbeit, besonders im Bereich Schulter, Nacken und Lendenwirbelsäule, teils verbunden mit Kopfschmerzen.Und noch ein Problem stellt der Physiotherapeut fest: „Auch Jüngere haben vermehrt Stress durch Homeoffice. Das schlägt sich auch körperlich nieder“, erklärt er. „Wenn ich ein nervliches Problem habe, verspanne ich mehr.“ Er weiß, dass viele versuchen, sich mit Sport-Videos zu behelfen. „Aber das kann auch Probleme machen, weil zu Hause keiner korrigiert.“ Noch gar nicht absehbar sind laut Ehlers die Schäden – auch seelische – von Heimbewohnern durch die Isolation.

Konglomerat von Problemen



Im städtischen Schwefelbad in Fallersleben ist die Zahl der Homeoffice-Opfer bisher überschaubar, Wartelisten gibt‘s noch nicht. Aber Physiotherapeut Markus Müller weiß, welche Probleme drohen: „Es ist auffällig, dass mehr Leute zu uns kommen, die im Homeoffice plötzlich Rückenbeschwerden haben.“ Er spricht von einem häufigen „Konglomerat von Problemen“: Wenn man beispielsweise nur am Couchtisch arbeiten könne, helfe auch kein guter Bürostuhl. Zudem fehlten vielen die Sportkurse, auch im Schwefelbad. „Selbst uns Therapeuten fehlt etwas Bewegung, weil wir keine Gruppentrainings machen.“ Und: „Viele bewegen sich insgesamt weniger.“ Hinzu kommt: „Wer Kinder zu Hause betreuen muss, hat noch mehr Stress. Auch das kann ein Faktor für Rückenbeschwerden sein.“

Physiotherapeut Markus Müller vom Schwefelbad zeigt am Skelett typische Problemstellen. Foto: Anja Weber/regios24

Auch bei Chiropraktorin Siena Rauskolb und ihrem Team im Gesundheitszentrum am Klieversberg macht sich die veränderte Situation sehr bemerkbar, wenngleich Termine aktuell zeitnah möglich seien. Bei ihrer Frage nach dem möglichen Auslöser der Beschwerden gäben Dreiviertel der Patienten das Homeoffice an, berichtet sie. „Esstisch, harter Stuhl, nur ein Laptop, dazu mangelnde Bewegung, weil Alltagswege wegfallen. Aber auch veränderte Gewohnheiten, weil man nicht ins Fitnessstudio oder zum Sportkursus kann“, nennt sie die Hauptgründe für Beschwerden.

Viele haben psychischen Stress



Aber auch für die Chiropraktorin spielt nicht nur die Bewegung eine Rolle. „Viele sind stark belastet durch psychischen Stress. Sie wollen wieder ins Büro, brauchen den Tapetenwechsel. Es gibt da derzeit keine Trennung; diese Anspannung wirkt sich auch muskulär aus. Bei Stress ist die Schmerzgrenze herabsetzt.“ Als häufigste Probleme zählt sie unteren Rücken, Ischias und Schulter-Nacken mit Kopfschmerzen auf, manchmal auch Kribbeln in den Händen.

Das Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) am Klieversberg beobachtet schon seit einiger Zeit, dass Patienten häufiger mit Rückenbeschwerden kommen. „Patienten berichten von ungünstigen heimischen Büroarbeitsplätzen.“ Diese seien zwar überwiegend aufgerüstet, aber für eine längere Bürotätigkeit nicht ausreichend ausgestattet, schildert die Leiterin der Physiotherapie, May-Britt Lorenz. Fehlende Bewegung im Homeoffice bedeute auch, dass Wege wie zur Arbeit, zum Drucker oder zur Kantine fehlten. Fehlende Sportangebote steigerten das Bewegungsdefizit am Ende des Tages weiter.

Wirbelsäulen-Syndrome und Ischias-Probleme



Als typische Diagnosen nennt Lars Tittel, Chefarzt der Orthopädie im ZAR, Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäulen-Syndrom, chronische Lumbago und Lumboischialgien. Zwar seien die Gründe vielfältig, aber eine der Ursachen für Rückenschmerz könne eine unzureichende Ausstattung im Homeoffice mit mangelnder Arbeitsplatzergononomie sein. Als mögliche Probleme im Homeoffice nennt der Orthopäde zudem Entgrenzung von Arbeitsinhalten und Freizeit, Selbstausbeutung und unzureichende Konzentration auf die Arbeit wegen Störungen, beispielsweise durch die Kinderbetreuung.





Grundsätzlich weist der Orthopäde darauf hin, dass Fehlbelastungen und mangelnde Arbeitsplatzergonomie nur einen Teilaspekt beim Thema Rückenschmerz darstellten. Auch subjektiv empfundene Zufriedenheit am Arbeitsplatz sowie seelische Überlastungen könnten eine Rolle spielen. „Daher wird in wissenschaftlichen Leitlinien zur Behandlung von Kreuzschmerz auch ein so genanntes multimodales Vorgehen gefordert.“



Die Tipps der Profis



Auch wenn die Möglichkeiten, den fehlenden ergonomischen Arbeitsplatz und mangelnden Sport zu kompensieren, eingeschränkt sind, haben die Therapeuten einige Tipps parat: „Helfen kann im Homeoffice ein Luftkissen“, erklärt Markus Müller. Es sorge dafür, dass man auf dem Stuhl etwas wackelt. „Das beansprucht andere Muskelgruppen. Man hat mehr Bewegung und eine bessere Durchblutung. Das macht schon einen Unterschied.“



Der Physiotherapeut aus dem Schwefelbad rät auch: „Machen Sie einfach mal einen Spaziergang.“ Ein Tipp von Chiropraktorin Siena Rauskolb: „Bauen Sie zu Hause zusätzliche Wege ein. Stellen Sie Dinge weiter weg, an die Sie häufiger ran müssen.“ Die Chiropraktorin empfiehlt auch, vorübergehend Bildschirm, Bürostuhl und mehr mit nach Hause zu nehmen. Das könne mit dem Chef geklärt werden. „Schon wenn Sie beim Handy oder Laptop den Kopf um 20 Grad neigen, erhöht sich das Gewicht des Kopfes um ein Vierfaches“ verdeutlicht sie. Gegen psychischen Stress könne autogenes Training helfen.



ZAR-Physiotherapeutin May-Britt Lorenz rät, Telefongespräche in Bewegung zu führen oder sich Ziele für die Schrittzählerkontrolle zu setzen. Zudem bestärkt das Reha-Zentrum die Patienten, sich auch zu Hause mit gezielten Übungen fit zu halten.