Wolfsburger Einrichtungshaus zieht mitten im Lockdown um

Wo dieses Einrichtungshaus schon überall war: Nach Fallersleben, der Innenstadt und wieder Fallersleben ist nun Vorsfelde der neue Standort von „Impulse“. Seit fast 30 Jahren betreiben Bettina und Klaus Schulz das Wolfsburger Unternehmen. Und hatten eigentlich geplant, ihr Geschäft im Frühjahr 2020 an einen Nachfolger übergeben zu können, um sich zur Ruhe zu setzen.

Zuletzt war „Impulse“ an der Wolfsburger Landstraße ansässig, in den einstigen Autohaus-Räumen links neben dem Globus-Baumarkt. „Im März hatten wir einen Nachfolger gefunden, der unser Geschäft übernehmen wollte“, berichten Bettina (58) und Klaus Schulz (64) beim Besuch unserer Zeitung im neuen Domizil, wo die letzten Arbeiten laufen. Doch als genau dann die Corona-Krise ausbrach, habe der Nachfolger von der Bank keinen Kredit zur Finanzierung der Übernahme erhalten.

Inhaber wollten 14 Mitarbeiter nicht auf die Straße setzen

„Aber wir wollten nicht schließen und unsere 14 Mitarbeiter auf die Straße setzen“, betont die Inhaberin. Weil die damaligen Räume zum Weiterbetrieb für die Betreiber allerdings nicht mehr passten – Details wollten sie nicht nennen, aber man habe sich mit dem Vermieter nicht über Verbesserungen einigen können -, machte sich das Ehepaar auf die Suche nach einer Alternative.

Schon im Frühjahr hätten sie die Halle haben können, in die sie nun vor dem Jahreswechsel umgezogen sind. Jedoch musste erst noch das Mietverhältnis in Fallersleben beendet werden. Nun sind die Geschäftsleute froh, dass es geschafft ist: Sie haben im Vorsfelder Gewerbegebiet Vogelsang eine neu gebaute Halle gepachtet, direkt neben der ebenfalls nun dort ansässigen Tischlerei Schöne und gegenüber dem Hagebaumarkt. Wie in Fallersleben verfügt „Impulse“ über rund 1000 Quadratmeter Fläche. Und hat das Sortiment sogar erweitert: Neben Bodenbelägen, Sonnenschutz, Tapeten und Farben gibt es nun auch Geschenk- und Dekoartikel.

Corona-Pandemie fuhr Ehepaar erneut in die Parade

Unmittelbar vor Beginn des Umzugs fuhr die Corona-Pandemie dem Ehepaar erneut in die Parade: Seit Mitte Dezember läuft der zweite harte Lockdown mit Schließung der Läden. Doch davon lassen sich die erfahrenen Geschäftsleute nicht beirren: „Geplant war ursprünglich, dass wir hier in Vorsfelde am 4. Januar eröffnen, dann sollte es der 11. Januar sein“, berichtet Klaus Schulz. „Mal sehen, wann wir nun öffnen dürfen.“

Die Inhaber machen es daher seit Anfang Januar wie inzwischen viele Geschäfte: „Die Leute können anrufen, ihre Waren bestellen und dann hier abholen. Wir geben auch Muster heraus, zum Beispiel für Teppiche und Tapeten – und wir fahren raus zu den Kunden.“ Teppichverleger, Dekorateurin und andere seien ganz normal weiter im Außendienst. Erreichbar ist „Impulse“ unter (0152) 08166339 oder unter www.impulse-wolfsburg.de.

Bis Mitte Dezember war das Einrichtungsgeschäft an der Wolfsburger Landstraße ansässig. Foto: Helge Landmann/regios24

Einrichtungshaus hat seine Wurzeln in Fallersleber Altstadt

Seine Wurzeln hat das Einrichtungshaus in der Fallersleber Altstadt: 1993 eröffneten Bettina und Klaus Schulz das Geschäft in der Kampstraße. 2003 vergrößerten sie sich und zogen ans Parkhaus am Congress-Park in der Heinrich-Heine-Straße. 2010 mussten sie raus – sie bekamen von der Stadt die Kündigung, weil dort die Sporthalle für die Neue Schule gebaut werden sollte. Der dritte Standort war wieder Fallersleben, an der Wolfsburger Landstraße. Dort ist seit 14. Dezember geschlossen, nun ist Vorsfelde die neue Heimat von „Impulse“