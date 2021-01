In Sandkamp sorgte Sturmtief Juliane am 13. Juni 2020 für Überschwemmungen.

Wolfsburg. Wissen Sie noch, was Sie am 30. März und 8. August 2020 in Wolfsburg gemacht haben? Unser Wetter-Rückblick hilft Ihnen auf die Sprünge.

So war das Wetter 2020 in Wolfsburg

2020 war das dritte trockene Jahr in Folge für Wolfsburg und Umgebung. Unser Rückblick zeigt die wärmsten, kältesten und flutreichsten Tage in Wolfsburg auf. Wissen Sie noch, was Sie an diesen Tagen gemacht haben?

So kalt war es in Wolfsburg

Fangen wir mit dem Tiefpunkt an: Mit -5,9 Grad Celcius war der 30. März der kälteste Tag im Jahr an der Wetterstation Wolfsburg-Südwest. An diesem Tag berichtete unsere Zeitung vom Gabenzaun im Schachtweg für Obdachlose und Bedürftige in Wolfsburg – dieser dürfte ihnen über die kalten Tage im ersten Corona-Lockdown geholfen haben.

Überflutungen im Dürrejahr

Den meisten Niederschlag hat es am 26. September gegeben – 25,4 Liter Wasser je Quadratmeter sind an jenem Samstag geflossen. Allerdings: Am 13. Juni hat ein Starkregen durch Sturmtief Juliane für Überflutungen in Wolfsburg gesorgt. Besonders stark betroffen waren die Innenstadt, Vorsfelde, Reislingen und die Nordstadt. 13,6 Liter pro Quadratmeter zeichnete die Wetterstation Wolfsburg-Südwest auf. Infolge des Starkregens hat es in der Nordstadt zeitweise einen Einkaufsnotstand gegeben, weil zwei Supermärkte überflutet worden waren.

Fast 200 Jahre hat diese Buche in Wolfsburg gelebt. Doch drei trockene Jahre waren zu viel - sie wurde gefällt. Foto: Anja Weber / regios24 (Archiv)

Auch wenn das Jahr 2020 nicht so dramatisch wie das Dürrejahr 2018 war, musste die Stadtförsterei unzählige Bäume fällen. Die Trockenheit der Vorjahre ist in den tieferen Erdschichten angekommen. Als Reaktion darauf haben einige Eichen ihre Früchte zu früh abgeworfen. Viele Lärchen und Buchen mussten die Stadtförster wegen der Trockenheit in Wolfsburg fällen.

Insgesamt 519,6 Millimeter Wasser hat die Messstation in Wolfsburg gemessen. Im Jahr 2019 waren es 546 Millimeter und 2018 hat es lediglich 403,7 Millimeter. „2020 ist folglich das dritte recht trockene Jahr in Folge im Gebiet um Wolfsburg“, teilt Oliver Weiner vom Deutschen Wetterdienst mit. Zum Vergleich: 2017 wurden in Wolfsburg 773,5 Millimeter erfasst. „Über das Jahr verteilt waren insbesondere der Januar und April sowie zeitweise August und September und besonders der November und Dezember teils sehr trocken“, sagt der Deutsche Wetterdienst für Wolfsburg.

Rekordmonat August in Wolfsburg

Am Allersee war es am Freitag, 7. August, zeitweise noch sehr ruhig. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Der August war in Wolfsburg heiß. 34,4 Grad Celsius stellten am Samstag, 8. August, den Hitzerekord für die VW-Stadt im Jahr 2020 auf. Der Allersee war an jenem Wochenende voll mit Badegästen. Doch an dem Wochenende machte ein tödlicher Badeunfall Schlagzeilen: Ein 21-jähriger Wolfsburger ertrank im Velpker Steinbruch Körnerbruch im Landkreis Helmstedt.

Wie wird das Wetter in Wolfsburg 2021? Gute Frage!

Wie wird das Wetter in Wolfsburg im Jahr 2021? Diese Frage amüsiert Oliver Weiner vom Deutschen Wetterdienst. Er ist Klima- und Umweltberater im Klimabüro Hamburg und sagt: „Man kann im Frühjahr nicht sagen, wie der Sommer wird, trotz der ganzen Forschung.“ Eine Vorhersage im Rahmen von 7 bis 10 Tagen sei recht zuverlässig. „Darüber hinaus fängt man irgendwann an, mit Wahrscheinlichkeiten zu würfeln.“

