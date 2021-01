Wolfsburg: Wirtschaft fürchtet härteren Lockdown

Seit bald einem Jahr ist die Maske zum festen Bestandteil des Wolfsburger Alltagslebens geworden. Das könnte nach der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag noch weiter eingeschränkt werden.

Hiobsbotschaften für alle Lockdown-Müden und wirtschaftlich Geschädigten verkündete am Donnerstag bild.de. Die Bundeskanzlerin, so hieß es in einem Bericht, wolle einen „Mega-Lockdown“ mit schärferen Maßnahmen. Über eine Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs werde im Kanzleramt ebenso nachgedacht wie über eine Ausgangssperre.

Auch Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller spricht sich angesichts der Lage in den deutschen Kliniken für eine möglichst baldige Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns aus. „Angesichts der weiterhin bundesweit hohen Zahl an stationär behandlungsbedürftigen Patient*innen mit einer Coronainfektion müssen aus Sicht des Klinikums der Stadt Wolfsburg alle gesellschaftlich vertretbaren Maßnahmen ergriffen werden, damit die Zahl dieser Patient*innen die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht übersteigt“, sagt sie.

Gesundheitsdezernentin: Lockdown kann erst enden, wenn medizinische Versorgung gesichert ist

Das Klinikum Wolfsburg ist nach Müllers Angaben glücklicherweise nicht an der Kapazitätsgrenze. Das könne sich allerdings in kurzer Zeit ändern, wie der rasante Infektionsanstieg aufgrund von Virusmutationen in anderen Ländern zeige.

„Daher ist es mit Blick auf die Sicherstellung der medizinischen Versorgung für alle Menschen – und eben nicht nur für Coronapatient*innen – sinnvoll, einen verschärften und verlängerten Lockdown möglichst bald in die Wege zu leiten. Es muss klar kommuniziert werden, dass dieser erst enden kann, wenn der Inzidenzwert dauerhaft niedrig bleibt und die medizinische Versorgung der Bevölkerung gesichert ist“, so Müller.

Wolfsburger Verkehrsgesellschaft: Fahrgäste haben oft keine Alternative Eine Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs hält die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft für wenig zielführend. „Die Fahrgäste, die jetzt noch den ÖPNV nutzen, haben oftmals keine andere Alternative“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Auch müsse sichergestellt werden, dass Mitarbeiter von kritischer Infrastruktur, etwa des Klinikums oder der Altenheime, ihren Arbeitsplatz erreichen.

Notwendig wäre die Einstellung des Busverkehrs nach Einschätzung der WVG nicht. Da die Fahrgastzahlen gesunken seien und zusätzliche Busse angemietet wurden, seien überfüllte Busse in Wolfsburg kein Thema mehr. Der WVG ist kein Coronafall bekannt, der auf die Nutzung der Wolfsburger Busse zurückzuführen wäre.

IG Metall fordert klare Kriterien für Corona-Einschränkungen

Kritik an der Informationspolitik des Bundes und der Länder übt die IG Metall Wolfsburg. Wenn die Politik nicht die Akzeptanz für ihre Corona-Einschränkungen verlieren wolle, müsse sie sehr rasch transparente Kriterien für das weitere Vorgehen festlegen, mahnt die Gewerkschaft in einer Stellungnahme. „Das Auf-Sicht-Fahren ist keine Dauerlösung. In diesem Zusammenhang sind Diskussionen über eine Lockdown-Verlängerung bis Ostern – ohne gleichzeitig klare Perspektiven zu geben – nur schwer verträglich“, erklärt das aus Flavio Benites, Christian Matzedda und Matthias Disterheft bestehende Führungstrio der Gewerkschaft.

Gut findet die IG-Metall-Spitze, dass Eltern nun Anspruch auf mehr bezahlte Kinderkranktage erhalten. „Die Bundesregierung geht damit endlich auf die Position der IG Metall ein: Arbeit im Homeoffice und gleichzeitig Kinderbetreuung oder Homeschooling schließen sich aus“, so Disterheft.

Matzedda weist darauf hin, dass mobiles Arbeiten Arbeitnehmern mehr Autonomie ermöglichen kann. Es dürfe aber nicht zu einer Ausdehnung der Arbeitszeiten, höherem Leistungsdruck und schlechteren Arbeitsbedingungen führen.

CMT-Vorstand Michael Ernst: Aus wirtschaftlicher Sicht sehen wir schwarz

Dass längere und härtere Einschränkungen des öffentlichen Lebens drohen, erfüllt Michael Ernst mit Sorge. „Die Gesundheit geht vor, aber man muss bei den ganzen Maßnahmen auch die Wirtschaft im Auge behalten“, sagt der Center Manager der Designer Outlets Wolfsburg und Vorstand des Vereins für City Marketing und Tourismus (CMT). Er befürchtet, dass sich die Wolfsburger das Einkaufen im Geschäft abgewöhnen, wenn der Lockdown noch länger dauert, und dass strengere Maßnahmen kreative Ideen von Händlern und Gastronomen abwürgen.

„In der Haut der Politiker möchte man nicht stecken“, betont Ernst. „Aber aus wirtschaftlicher Sicht sehen wir wirklich schwarz.“ Gerade inhabergeführte Geschäfte und Familienunternehmen bräuchten eine schnellere Auszahlung der Corona-Hilfen, um ihre Fixkosten zahlen zu können.

IHK Lüneburg-Wolfsburg: Weitere Eingriffe müssen unbedingt verhindert werden

Darauf drängt auch Michael Wilkens. „Zahlreiche Unternehmen sind geschlossen und haben noch immer keine Abschlagszahlungen auf Corona-Hilfen erhalten, weil die vom Bund bereitgestellte Software die automatisierte Bearbeitung vieler Anträge abgelehnt hat“, kritisiert der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. „Gerade bei einer möglichen Verlängerung des Lockdowns ist die schnelle Auszahlung von Corona-Hilfen existenziell für eine große Anzahl an Betrieben.“

An die Unternehmen appelliert Wilkens, beim Infektionsschutz noch einmal nachzulegen, etwa mit großzügigen Homeoffice-Regelungen und dem Einsatz von Masken höherer Schutzklassen. „Weitere Eingriffe, beispielsweise in das produzierende Gewerbe, müssen unbedingt verhindert werden, damit die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie beherrschbar bleiben.“

Oberbürgermeister Klaus Mohrs: Besser weniger Kontakte als längerer Lockdown

Wolfsburgs Oberbürgermeister spricht sich dafür aus, lieber die Kontakte weiter zu reduzieren als Maßnahmen bis in den Sommer zu ziehen. Klaus Mohrs hält es für notwendig, eine Inzidenz von 25 zu erreichen. Einen Grund, über eine Ausgangssperre oder die Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs nachzudenken, sieht die Stadt Wolfsburg noch nicht.

Vielleicht zurecht: Am Freitag teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit, dass die Bundesregierung keine Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs plane, ebenso wenig wie eine Homeoffice-Pflicht. Am kommenden Dienstag treffen sich Vertreter von Bund und Ländern, um sich über das weitere Vorgehen abzustimmen.

