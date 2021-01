Corona-Pandemie: Viele Wolfsburger wollen jetzt ein Haustier

Wolfsburg. Das Interesse an Haustieren steigt während der Corona-Krise stark an. Wer ein Tier will, sollte sich das aber gut überlegen – unabhängig vom Lockdown.

Mit der Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Haustieren zugenommen. „Wir hatten schon länger überlegt, uns einen Hund anzuschaffen“, sagt Judith Artale aus Nordsteimke, Schwiegertochter des Ehrenbürgers Rocco Artale. Mit dem ersten Lockdown und dem Arbeiten im Homeoffice sei dann die Entscheidung gefallen. „Plötzlich hatten wir viel Zeit, uns um einen Welpen zu kümmern.“ Seit April gehört der Havaneser Joko zur Familie. „Eine Bekannte hatte uns die Züchterin empfohlen. Joko ist ein idealer Familienhund. Unsere drei und acht Jahre alten Söhne lieben ihn.“ Anfangs gab es unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln Einzeltraining mit einer Hundetrainerin, auch Fachliteratur helfe bei der Hundeerziehung.

Der Hundeübungsplatz für das Einmaleins der Hundeerziehung ist derzeit geschlossen

Auch ein Papageienpaar sucht ein neues Zuhause. Bärbel Gädke hat es vorübergehend bei sich aufgenommen. Foto: Bärbel Gädke/privat

Trainingsstunden für Welpen und Junghunde können wegen der Pandemie derzeit nicht stattfinden. „Unser Verein hat zurzeit trotzdem viele Anfragen“, sagt Katrin Kesting-Witowski vom Verein Hundefreunde Wolfsburg. Normalerweise lernen die Hunde auf dem Trainingsgelände in Vorsfelde Kommandos wie Sitz und Platz, an der Leine zu laufen, werden mit gleichaltrigen Artgenossen sozialisiert, die Tierhalter lernen, wie sie richtig spielen mit dem Hund. Die Hundetrainerin empfiehlt Menschen, die sich jetzt einen Hund anschaffen, sich Tipps bei Freunden oder Bekannten zu holen, die einen Hund haben, und sich viel mit dem Tier zu beschäftigen. „Ich habe allerdings die Befürchtung, dass viele der Hunde, die sich Menschen während der Pandemie zugelegt haben, am Ende im Tierheim landen.“ Die Besitzer könnten überfordert sein. „Man muss sich vorab klarmachen, dass es Rassen wie Hüte- und Treibhunde gibt, die sehr viel gefordert werden wollen. Außerdem muss man bedenken, dass man nicht nur in dieser eingeschränkten Zeit einen Hund hat, sondern auch dann noch, wenn man wieder reisen kann.“ Die Erfahrung hat auch Judith Artale bereits in ihrem Bekanntenkreis gemacht. „Eine befreundete Familie hat den Hund schon wieder zurückgegeben. Sie hatten unterschätzt, wie anstrengend das neben der Arbeit und den Kindern sein kann.“ Ihre Familie habe sich im Vorfeld bereits Gedanken für die Zeit nach der Pandemie gemacht. „Ich arbeite Teilzeit und teils im Homeoffice. So ist Joko auch in Zukunft nie zu lange allein.“

Viele Wolfsburger interessieren sich zurzeit für Hunde im Tierheim Wolfsburg

Ein erhöhtes Interesse an der Vermittlung von Hunden gebe es derzeit auch im Tierheim Wolfsburg, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. Zudem hätten Anfragen von Hundehaltern zum Ablegen des Sachkundenachweises zugenommen. Jedoch sei die Anzahl der Vermittlungen des Tierheims an sich gleichbleibend, „da viele Tierheimhunde besondere Anforderungen an den neuen Besitzer stellen und es oftmals Erfahrung beziehungsweise Kenntnissen in der Hundehaltung bedarf, die nicht immer vorhanden sind“. „Wir prüfen, unabhängig von coronabedingten Umständen, immer nach den gleichen Kriterien und mit gleichbleibender Gründlichkeit, ob Hund und Halter zueinanderpassen“, sagt Nadine Becker, Tierärztin des Tierheims. Kriterien bei neuen Haltern seien die vorhandene Hundeversicherung und Sachkunde sowie eine Selbstauskunft. 5699 Hunde waren in Wolfsburg nach Angaben der Stadt Ende September 2020 gemeldet (2019: 5614, 2018: 5622). 570.358 Euro hat die Stadt 2020 über die Hundesteuer eingenommen – zum Vergleich: 2016 waren es 541.735 Euro, in den Folgejahren stieg die Summe kontinuierlich.

Wer sich ein Tier anschafft, sollte sich auch Gedanken über die Zeit nach der Pandemie machen

Dass die Wolfsburger vermehrt nach Hunden fragen, hat auch Bärbel Gädke vom Verein Tierschutz Wolfsburg festgestellt. „Die meisten haben schon länger darüber nachgedacht, sich einen Hund anzuschaffen. Jetzt arbeiten sie im Homeoffice und haben mehr Zeit“, nennt sie die ausschlaggebenden Beweggründe. Für Alleinstehende spiele noch etwas anderes eine Rolle: „Menschen, die Haustiere haben, sind weniger einsam.“ Forscher haben festgestellt, dass ein Bindungshormon ausgeschüttet wird, wenn sich ein Mensch um ein Tier kümmert. Haustiere würden zudem den Alltag strukturieren – man muss sie füttern, pflegen, mit ihnen spielen, mit dem Hund Gassi gehen. Allerdings gibt Gädke zu bedenken: „Was ist nach der Pandemie-Zeit, wenn der gewohnte Alltag zurückkehrt? Wer kümmert sich um den Hund, wenn man ins Büro geht?“ Zwei Katzen in reiner Wohnungshaltung würden sich die Zeit miteinander vertreiben, sich austoben, seien ausgeglichener als eine Katze allein. „Der Besitzer muss also kein schlechtes Gewissen haben, wenn die Katzen tagsüber allein sind.“ Wer sich ein Tier zulegt, müsse auch anfallende Tierarztkosten bedenken. Ältere Menschen sollten sich außerdem Gedanken darüber machen, wer beispielsweise das Katzenstreu hochträgt, wenn sie selbst zu schwach dafür werden.

Bald ziehen zwei Katzen ein – „Ich freue mich auf Leben in der Wohnung“

In der Obhut von Bärbel Gädke vom Verein Tierschutz Wolfsburg befinden sich zurzeit diese vier jungen Katzen. Sie beziehen jeweils zu zweit in ein paar Wochen ihr neues Zuhause. Foto: Bärbel Gädke/privat

Gerade hat Gädke eine dreijährige Katze an ein junges Paar vermittelt, nachdem die Besitzerin der Katze gestorben ist. Vier junge Katzen beziehen jeweils zu zweit in wenigen Wochen ihr neues Zuhause. „Ich arbeite jetzt Teilzeit und habe Zeit für die Tiere“, sagt Uta Rietz, die zwei der Kätzchen bei sich aufnehmen wird. „Ich freue mich auf Leben in der Wohnung“, sagt die 64-jährige Wolfsburgerin, die allein lebt. Vorbereitet ist sie: Im Tierbedarf-Geschäft hat sie eine Katzentoilette, zwei Kuschelkissen und ein Netz für den Balkon gekauft. Und wenn sie künftig doch mal verreisen möchte, sei das auch schon geregelt: Dann kümmern sich ihr Sohn und seine Partnerin um die Katzen. Nicht nur Hunde und Katzen halten die Wolfsburger. Zurzeit sind auch zwei Graupapageien in Gädkes Obhut. „Die Besitzer haben sich räumlich verkleinert und konnten das Papageienpaar nicht behalten“, sagt die Tierschützerin. Sie würde sich freuen, wenn sich jemand findet, der die kontaktfreudigen Vögel bei sich aufnimmt.

Tierhilfe Wolfsburg führt Wartelisten für die Katzen-Vermittlung

Die Mitglieder des Vereins Tierhilfe Wolfsburg führen inzwischen Wartelisten für die Vermittlung von Katzen. „Die Nachfrage ist enorm gestiegen in den vergangenen Monaten, ich schätze um 30 Prozent. Wir vermitteln die Tiere zurzeit sehr schnell“, sagt Jennifer Bastian, Vorsitzende der Tierhilfe Wolfsburg. Pro Jahr vermittle der Verein etwa 300 Katzen. „Wir schauen genau hin, welche Katze zu welchem Menschen passt.“ Bei reiner Wohnungshaltung vermittle der Verein Katzen nur zu zweit. „Einzelhaltung ist in dem Fall nicht artgerecht. Die Katze kann verhaltensgestört und depressiv werden.“ Bastian freue sich über jedes Tier, das vermittelt werde. Jedoch sollten die Menschen bedenken, dass eine Katze 20 Jahre alt werden kann. „Mit steigendem Alter muss man mit höheren Tierarztkosten rechnen.“ Man solle nicht nur daran denken, dass einem das Tier jetzt Nähe gebe, sondern auch, dass man bis zuletzt für das Haustier da sein sollte.

Illegaler Welpenhandel: Anstieg durch die Corona-Pandemie

Problematisch: Der illegale Welpenhandel boomt und hat 2020 offenbar durch die Corona-Pandemie einen dramatischen Aufschwung erfahren, wie der Deutsche Tierschutzbund mitteilt. „Allein zwischen Januar und Oktober 2020 wurden 75 Fälle von illegalem Heimtierhandel bekannt, 818 Tiere waren betroffen. Damit liegt die Zahl der Fälle und Tiere bereits über der Gesamtzahl des Vorjahres“, berichtet Lisa Hoth, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund. Betroffen waren demnach vor allem Hunde – insgesamt 683 – und mit 130 Tieren auch erstaunlich viele Katzen. „Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Haustierboom und der anonyme Verkauf über das Internet machen es den Händlern besonders leicht“, sagt Hoth. Der Tierschutzbund fordert daher eine Regulierung des Internethandels und eine europaweite verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung für Haustiere, um deren Herkunft besser rückverfolgen zu können. Tipps zum Welpenkauf und wie man seriöse Züchter erkennt, finden Interessierte auf der Website des Verbands für das Deutsche Hundewesen.