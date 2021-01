Gefahrenstellen für Radler im Fallersleber Kleekamp sind noch da

Einige Hausaufgaben hatte der Ortsrat der Stadt in seiner November-Sitzung mitgegeben. Denn das, was zu den Problemen mit der Grenzbebauung am Fuß- und Radweg im Fallersleber Neubaugebiet Kleekamp vorgetragen worden war, reichte den Politikern nicht. Zumal sich im südlichen Bereich sogar noch eine neue Situation ergeben hatte. Die aber offenbar immer noch nicht geklärt ist.

Von einer neuen Mauer, die in einer Kurve noch dichter an den viel genutzten Weg grenze und diesen dadurch noch unübersichtlicher mache – besonders für Radfahrer – berichtete im November Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG). Und drängte, dass sich die Stadt umgehend kümmert. Das sahen Henning Ernst (CDU) und Eckhard Krebs (SPD) genauso. Auch sie ärgerten sich über die immer neuen Probleme mit dem Weg.

Anwohner kritisierte zweite unübersichtliche Ecke bereits im Juli

„In Bezug auf den Fuß- und Radweg im südlichen Teil des Baugebietes steht die Stadt aktuell noch in Gesprächen mit den Beteiligten“, berichtete Stadt-Sprecher Ralf Schmidt auf Anfrage nun zum Sachstand. „Eine abschließende Bewertung kann aus diesem Grund für diesen Teil zurzeit noch nicht final getroffen werden.“

Bereits im Juli hatte der Fallersleber Jörg Hoffmann, der in der Nähe wohnt und viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, darauf hingewiesen, dass nicht nur die Neuland, sondern auch ein privater Investor eine Betonwand sehr nah an den Fuß- und Radweg herangebaut hatte – bis auf rund 30 Zentimeter. Und zwar ebenfalls in einer Kurve, deren Verlauf sogar noch ungünstiger ist, so dass die Stelle für Radler nun extrem unübersichtlich ist.

Privater Investor beruft sich auf Baugenehmigung der Stadt

„Jüngere Schüler auf einem kleineren Rad sehen nicht, was hinter der Kurve ist“, kritisierte der Fallersleber damals. Was den Heimatkundler auch ärgerte: „Da haben wir hier die zwei wichtigen Radwanderwege Aller-Radweg und Aller-Hoheit – und dann werden da solche Schikanen gebaut.“ Zudem ist der Weg offizieller Schulweg.

An der Mauerecke ist der Beton schon beschädigt – unklar ist, ob mutwillig oder unbeabsichtigt. Foto: Lars Landmann/regios24

„Die Stadt hat die Baugenehmigung dafür erteilt“, hatte eine Sprecherin des Investors, der Wohnanlage Kleekamp GmbH, damals auf Anfrage versichert. Man bewege sich mit den Winkelstützen in dem abschüssigen Gelände im Rahmen der niedersächsischen Bauordnung. Ob dem so ist, dazu hatte sich die Stadt damals nicht geäußert. „Analog zur Auseinandersetzung mit der Situation der Tiefgarage werden auch hier Lösungsalternativen gesucht“, hatte es lediglich geheißen.

Stadt hat für zweite kritische Stelle immer noch keine Lösung

Das ist inzwischen sechs Monate her – und die Stadt kann für diese kritische Stelle immer noch keine Lösung verkünden. Fraglich ist auch, wer im Falle von Anpassungen durch den Investor – sofern er korrekt gebaut hat und sofern eine Entschärfung überhaupt machbar wäre – für dessen Zusatzkosten aufkommt. Dass die Mauer direkt am Radweg nicht gut ankommt, haben offenbar Unbekannte schon kundgetan, indem sie die Betonwand-Elemente beschädigt haben. Oder war es ein Baufahrzeug, das dort entlanggeschrammt ist? Was belegen würde, wie eng es dort ist.

Klar ist aber schon, wer für die Kosten zur Verlegung des Weges weiter nördlich aufkommen muss, wo die städtische Neuland Wohnungsgesellschaft bis an den Weg heran eine Tiefgarage gebaut hatte. In der Bauverwaltung war zuvor niemand aufgefallen, dass die so genehmigte extreme Grenzbebauung zu Problemen an dem wichtigen Weg führt.

„Bei der zuletzt vorgestellten geringfügigen Verlegung des Fuß- und Radweges im Ortsrat Fallersleben/Sülfeld handelt es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche“, konstatierte der Stadt-Sprecher. „Die Kosten werden von der Stadt Wolfsburg getragen.“

Wann Wegstück an Neuland-Tiefgarage entschärft wird, ist unklar

Wann der Kurvenradius so geändert werden soll, dass die Strecke an der Neuland-Tiefgarage entschärft wird, ist indes noch nicht bekannt. Handlungsbedarf besteht jedenfalls: Ein Fotograf der Fotoagentur, mit der unsere Zeitung zusammenarbeitet, bekam vor einiger Zeit mit, wie zwei Schüler auf ihren Fahrrädern in der Kurve zusammenstießen. Die Kollision ging offensichtlich glimpflich ab. Aber es war womöglich längst nicht der einzige Unfall dort.