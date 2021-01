56-jähriger alkoholabhängiger Obdachloser steht vor Gericht

Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Brandstiftung, Hausfriedensbruch. Die Liste ist lang. 17 Zeugen sollen zu den verschiedenen Straftaten aussagen, die dem 56-jährigen Wolfsburger an diesem Tag vor dem Braunschweiger Landgericht zur Last gelegt werden. Der kleine, zierliche Mann, der auf der Anklagebank sitzt, ist seit mehreren Jahren obdachlos. Das teilt er der Vorsitzenden Richterin zu Beginn der Verhandlung mit – und: „Ich werde gejagt.“ Mehr aber will der Mann, der seit April 2020 im Awo-Psychiatriezentrum untergebracht ist, nicht sagen. Zahlreiche Polizeibeamte äußern sich schließlich zu den Fällen, die meisten aus November und Dezember 2018 und dem darauffolgenden Frühjahr. Immer wieder Thema ist die Alkoholsucht, die auch aus einem medizinischen Gutachten hervorgeht.

Zunehmend aggressiver sei der Mann geworden, berichtet ein Polizist

Der erste Fall, der im Fokus steht, ereignete sich Ende November 2018 in der Obdachlosenunterkunft in der Borsigstraße. Hier hatte man dem 56-Jährigen ein spezielles Zimmer zugeteilt – ohne Matratze, spartanisch eingerichtet. Denn bereits im Vorfeld hatte es immer wieder Ärger gegeben. Unter anderem, weil in einer Sozialwohnung schon einmal eine Matratze durch den Wolfsburger in Brand geraten war.

„Der Hausmeister rief an und berichtete, er habe einfach ein anderes Zimmer genutzt“, schildert der Polizeibeamte, der den 56-Jährigen schließlich aufforderte, das Zimmer zu verlassen. „Er sagte dann, dass er nicht wolle. Dass er Menschenrechte habe.“ Der Angeklagte, der ein langes Vorstrafenregister hat, hört dem Zeugen bei dessen Ausführungen aufmerksam, aber ohne Regung, zu. Zunehmend aggressiver sei der Mann geworden, berichtet der Polizist. Er wehrte sich, bis die Beamten ihn schließlich zu Boden brachten. „Sie haben mich auf den Boden geschmissen“, mischt sich der Angeklagte ein. Der Zeuge fährt fort und berichtet, dass die Einsatzkräfte schlussendlich Verstärkung anfordern mussten, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Die Aussage deckt sich mit denen der Kollegen, die an diesem Novembertag dabei waren und im Laufe des Tages ebenfalls aussagen.

Der Angeklagte hat sich unerlaubt in den Wolfsburger Rathäusern, in Bankfilialen und Wohnhäusern aufgehalten

Sowohl in den Wolfsburger Rathäusern als auch in diversen Bankfilialen und Eingangsbereichen von Wohnhäusern in der Stadt kam es trotz teilweise bestehender Hausverbote zu Einsätzen. Das Bild, das die Wolfsburger Polizisten schildern, wiederholt sich: Der Angeklagte habe sich unerlaubt irgendwo aufgehalten, sei alkoholisiert gewesen und habe sich geweigert, mitzukommen. Mit Händen und Füßen habe er sich gewehrt – und dabei ab und an auch Beamte leicht verletzt. Und schließlich sei er in Gewahrsam genommen worden. Doch auch das sei nicht immer ein leichtes Unterfangen gewesen, weil sich der Angeklagte häufig weigerte, sich auszuziehen. Einmal verursachte er in der Zelle einen Brand, indem er eine Einmaldecke anzündete. Wie er das Feuerzeug hineinschmuggelte, sei nicht aufgeklärt. „Ich weiß gar nicht, wie viele Vorfälle es mit ihm gab“, sagt der Zeuge. „Ich habe sogar schon bei der Stadt angerufen und gesagt, dass doch irgendwas passieren muss, damit er vom Alkohol wegkommt.“

Ein Polizist: „Ich war erst seit einigen Wochen im Dienst in der Stadt, aber seinen Namen hatte ich schon gehört“

Auch jüngere Kollegen schildern an diesem Verhandlungstag ihre prägenden, wenngleich ob des langen Zeitraums verblassten Erlebnisse mit dem Wolfsburger. „Ich war erst seit einigen Wochen im Dienst in der Stadt, aber seinen Namen hatte ich schon gehört“, berichtet ein weiterer Polizeibeamter. Der Angeklagte indes schläft nach einigen Verhandlungsstunden im Sitzen ein und schnarcht.

„Sind Sie noch wach?“, fragt die Vorsitzende Richterin. Der Wolfsburger nickt und hört am Ende des Tages die Zeugenaussage einer Bankangestellten der Commerzbank. „Er hat in den Wintermonaten häufiger im Schalterraum genächtigt“, berichtet sie. Dabei blieb es allerdings nicht: Der Angeklagte urinierte auch in dem Bereich. „Der Urin lief auch unter die Geldautomaten“, erzählt die Frau. „Es war eine enorme Geruchsbelästigung. Und wir mussten jedes Mal eine teure Sonderreinigung veranlassen“, so die Bankangestellte. Die Konsequenz: Seit den Vorfällen schließt die Filiale in der Porschestraße nachts, sodass zwischen 22 und 5 Uhr niemand Geld abheben kann. „Gerade für die Schichtarbeiter im VW-Werk ist das natürlich ein Einschnitt“, gibt die Zeugin zu bedenken. Der Prozess wird am 2. Februar vor dem Braunschweiger Landgericht unter anderem mit einem Gutachten eines Sachverständigen fortgesetzt. An diesem Tag soll auch das Urteil fallen.