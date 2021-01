Wolfsburger Verein versucht, über Zoom Trost zu spenden

Dagmar Huhnholz und Dustin Haubold in den Räumem der Trostinsel. Die beiden Trauerbegleiter halten per Zoom-Konferenzen kontakt zu den Trauergruppen.

Keine Frage, auch das Team der Trostinsel geht nun diese Wege die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung und der multimedialen Welt einen Schub verpasst. Ehrenamtliche haben sich neu aufgestellt, Menschen im Alter von 26 bis über 70 Jahren „Zoom“en sich zusammen, um Kontakt zu halten, untereinander und mit trauernden Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen. „Das ist die Alternative, die wir haben“, sagte Koordinatorin Dagmar Huhnholz in einem Telefonat, an dem auch der 24 Jahre alte Trauerbegleiter Dustin Haubold teilnahm. Er verstärkt das Trostinsel-Team mit fünf Stunden pro Woche hauptamtlich. Die pandemische Zeit, sagen die beiden, wirkt wie ein Trauerverstärker, der alle trifft.

Emotionen reduziert auf den Bildschirm

Huhnholz und Haubold haben eigentlich immer ein Lächeln für andere Menschen übrig. Wer am Telefon aufmerksam ist, kann das sogar hören. Via Zoom lässt sich das auch erkennen, doch den anderen mit allen Sinnen wahrnehmen oder gar umarmen – in Zeiten dieses Alptraums, der wie das Murmeltier täglich neu grüßt, wird Emotion auf den Bildschirm und in das Mikrofon des Rechners oder Mobiltelefons verbannt.

Die neuen Wege gut "gewuppt"

„Wir arbeiten eigentlich wie immer, aber eben fast nur online“, sagt Dagmar Huhnholz. Tatsächlich findet die Einzelbegleitung trauernder Kinder und Jugendlicher oder auch von Geschwisterkindern unter den gegebenen Corona-Regeln in Präsenz statt. Selbst Hilfsprojekte für Familien, die etwa die Pferdelernwerkstatt in Braunschweig besuchen, gibt es. Alles andere passiert auf Distanz, überbrückt vom Netz. „Das war ziemlich neu, was die Praxis angeht, trotzdem haben wir die Sache echt gut gewuppt“, lobt Dagmar Huhnholz den Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V. Er ist Träger der Trostinsel.

Der geschützte Raum fehlt

Kindertrauergruppe, Teenie- und Jugendgruppe, das Angehörigen-Café – der virtuelle Raum ist für sie alle nun der Treffpunkt. Doch dieser Raum kann den geschützten Raum der Trostinsel, die Sitzrunden auf Kissen, die Nähe, die Emotionen schlichtweg nicht ersetzen. Das hat Folgen, denn: Kinder und Jugendliche trauern auf ihre Weise, eine, die dem Moment folgt, keinem Plan. „Ich glaube, wir haben durch die Pandemie und die Beschränkungen einen Rückschritt gemacht“, sagt Dustin Haubold und meint die Hemmschwelle. Was bei Präsenztreffen schon nicht leicht sei, falle online noch viel schwerer. Trauern per Laptop, wo gerade daheim die Trauer oft kaum denkbar ist?

Kinder und Jugendliche fühlen sich alleine

„Das Medium, sich online zu treffen, ist oft keine Alternative“, erklärt Dagmar Huhnholz. Manche Jugendliche hätten sich sozusagen bis zu jenem Tag von der Gruppe verabschiedet, an dem wieder physische Treffen erlaubt sind. „Dieses 'nee, so nicht' ist schwer auszuhalten“, gibt Huhnholz zu. Corona sei natürlich ein Thema in den Trauergruppen: Erst der Verlust eines Angehörigen mit den damit verbundenen Einschränkungen, dann die Vorschriften von außen, womit genau die Netzwerke wegbrächen, die ihnen gut tun, Freunde, Verwandtschaft, Sportverein, Schule ... „All diese Strukturen gibt es zur Zeit nicht. Die fühlen sich alleine“, so die Koordinatorin.

Trauer über das, was gerade mit den Kindern passiert

Eines ist für beide klar: „Wir brauchen dringend wieder Präsenztreffen.“ Bis dahin gilt: zurück zur Basis, heißt für Dagmar Huhnholz: „Die Familien wissen, was sie brauchen. Wir sind nur die Begleiter, unsere Kinder und die Familien sind die Experten.“ Dustin Haubold versucht, so viel Normalität wie nur möglich zu schaffen und hat dabei gelernt: „Wir brauchen nicht immer Lösungen“, sagt er, zuhören und auffangen, auch wenn das Gegenüber mal lauter wird, das sei wesentlich. Dagmar Huhnholz wird emotional: „Ich trauere über das, was gerade mit unseren Kindern passiert.“

Huhholz: "Lasst eure Kinder nicht alleine"

Bis zu einem echten Wiedersehen haben die beiden Trauerbegleiter Botschaften für die Familien: „Schaut hoffnungsvoll auf die Kinder, lasst sie vor dem Hintergrund der vielen Zahlen und Statistiken nicht alleine.“ Und Haubold ergänzt: „Versucht zu erkennen, dass ihr nicht alleine seid. Ruft uns an, meldet euch.“

Die Trostinsel ist ein ausschließlich durch Spenden finanziertes Angebot des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V.

www.hospizarbeit-region-wolfsburg.de

trostinsel@hospiz-wolfsburg.de

05361 600 92 90

