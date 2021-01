Heilig-Geist-Kirche in Wolfsburg: Machbarkeitsstudie beauftragt

Namhafte Gäste begrüßte Karl-Heinz Thiele, der Kirchenvorstandsvorsitzende der evangelischen Lukasgemeinde, zur jährlichen Versammlung der Mitglieder. Jene wurde aufgrund der Pandemie digital organisiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, an der Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Superintendent Christian Berndt und Baudirektor Werner Lemke von der Landeskirche Hannover teilnahmen, stand das Heilig-Geist-Ensemble in der Röntgenstraße.

Die denkmalgeschützten Gebäude sind sanierungsbedürftig – die Kirche muss sparen

Die Bauwerke des finnischen Architekten Alvar Aalto, bestehend aus Kirche, Glockenturm, Gemeindezentrum, leerstehender Kindertagesstätte und Mitarbeiter-Wohnhaus, sollen seit längerem einen neuen Besitzer finden. Die Kirche muss angesichts rückläufiger Mitgliederzahlen sparen. Doch das Veräußern ist schwierig, praktisch eine Herkulesaufgabe.

Die denkmalgeschützten Gebäude sind sanierungsbedürftig, und die potenzielle Investition geht geschätzt in Millionen-Euro-Höhe. Das finanziell zu stemmen, ist die Kirchengemeinde – um die Pastoren Holger Erdwiens und Johannes Thormeier sowie den Kirchenvorstand – nicht in der Lage. Die Stadt Wolfsburg wird dieses Denkmal nicht übernehmen (können), wie es Kai-Uwe Hirschheide während der Sitzung am Freitag ausdrückte.

An der digitalen Versammlung der evangelischen Lukasgemeinde nahm Autor Andreas Stolz teil. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Es muss also ein Nachnutzer als Käufer gefunden werden. Doch es gibt für künftige Besitzer Hürden. Die Denkmalpflege spricht ein gewichtiges Wort mit. Pläne aus einer sogenannten Machbarkeitsstudie, dort ein Familienzentrum zu errichten, mussten beispielsweise ad acta gelegt werden.

Architekturbüro wird mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt

Mit dem Problem ist die Gemeinde jedoch nicht alleingelassen. Die Hannoversche Landeskirche, der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen sowie die Stadt Wolfsburg stehen ihr zur Seite.

Wie bei der Versammlung berichtet wurde, haben einige Gespräche stattgefunden, zum Beispiel mit der Denkmalbehörde. Außerdem sind Multiplikatoren mit Netzwerkverbindungen für das Anliegen „Verkauf und neue Nutzung“ gefunden worden. Darunter das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die Alvar-Aalto-Gesellschaft sowie die Landesarchitektenkammer.

Es müsse ausgelotet werden, welche Spielräume Investoren in der Nutzung hätten

Als nächsten Schritt haben sich die Gemeinde, die Landeskirche und die Stadt darauf verständigt, das Architekturbüro Kellner Schleich Wunderling – Architekten und Stadtplaner GmbH mit einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen. In dieser werden alle bisherigen Planungen zusammengefasst und aufgearbeitet, und zwar als Grundlage eines künftigen Nutzungskonzepts. „Dabei muss ausgelotet werden, welche Spielräume Investoren künftig in der Nutzung haben“, sagte Werner Lemke. „Oder ob zusätzliche Anbauten möglich sind.“

Das Ensemble selber sollte zwingend erhalten bleiben, meinte Baudezernent Kai-Uwe Hirschheide mit Blick auf die verschiedenen Gebäudeteile. Was bedeuten könnte: Möglichst alles in einer (Investoren-)Hand. „Wir wollen eine Nachnutzung ermöglichen, die denkmalschutz-, kirchen- und gesellschaftskonform ist. Eine regionale Lösung würden wir dabei bevorzugen, und auch eine gottesdienstliche Nutzung kann durchaus Bestandteil eines neuen Konzepts sein“, äußerte Superintendent Christian Berndt.

Bis zum Ende dieses Jahres könnte die Machbarkeitsstudie stehen

Zu einer möglichen Zeitschiene: Bis zum Ende dieses Jahres könnte die Machbarkeitsstudie stehen. Anschließend soll die Limak-Immobilien, eine Tochter der Klosterkammer Hannover, mit der Planung eines Interessenbekundungsverfahrens mit Investorenwettbewerb beauftragt werden.

Baudirektor Werner Lemke regte an: „Bevor die Machbarkeitsstudie beendet ist, sollten wir noch einmal ins Gespräch gehen und auch die Denkmalpflege dazuholen.“

So viel scheint den Beteiligten sicher: Wenn keine Lösung gefunden wird, wird das Ensemble nach und nach verfallen. Das aber liege nicht im Sinne des Landes-Denkmalschutzes. Deshalb werde man dort sicherlich kooperativ sein.