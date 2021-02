Neues Kaninchenparadies für den Aktivspielplatz Fallersleben

Die Leiterin des Aktivspielplatzes Fallersleben, Ricarda Seebohm, hat kürzlich den Schlüssel für das neue Kaninchengehege entgegengenommen. Überreicht wurde er von der hauptverantwortlichen Bauleiterin und Schatzmeisterin des Elternvereins Aktivspielplatz Fallersleben-Ost, Carolin Lienkamp, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das große Jahresprojekt 2020 vom Elternverein zog sich durch die Pandemie fast ein Jahr lang hin. Teilweise konnten nur einzelne Personen oder zwei Familien am drei Meter mal drei Meter großen Holzhaus arbeiten. Andererseits gab es auch ein paar gemeinsame Arbeitsstunden mit vielen enthusiastischen Helfern, in denen gut sichtbare Fortschritte erzielt wurden. Doch besonders die kleinen Bauprojekte wie die Gehegetür oder das Windschutzhäuschen, gemeinsam von Vater und Sohn oder Mutter und Tochter gezimmert, machen deutlich, mit wie viel Liebe zum Detail die Vereinsmitglieder am Haus und dessen Innenausbau gearbeitet haben.

Bereits am 9. Januar haben die Hasen ihr neues Domizil bezogen. Sichtlich neugierig erkundeten sie das neue Terrain und beschnupperten alles. Nun können die Kinder die Tiere durch ein Fenster wieder von ganz nah beobachten und ihnen auch innen auf gleicher Höhe in die Augen schauen. Kletterrampen, eine Fressleine und ein Tunnel sorgen für Abwechslung und einen Blick aus dem oberen Fenster. Ein neuer Ausgang gibt den Weg ins kleine Außengehege frei.

red