Jugendfeuerwehr Fallersleben wählt per Briefwahl Sprecherteam

Auch in Zeiten von Corona ist die Jugendfeuerwehr Fallersleben nicht inaktiv. Nach der Online-Weihnachtsfeier im Dezember wählten die Kinder und Jugendlichen in der vergangenen Woche einen neuen Jugendsprecher und seinen Stellvertreter, teilt die Wehr mit. Da sich die Jugendgruppe aufgrund der Corona-Regeln nicht treffen kann, hatte Jugendfeuerwehrwart Stefan Krause mit seinem Team eine Briefwahl organisiert. „Für uns als Betreuerteam hat die demokratische Mitbestimmung, zur Gestaltung der Jugendarbeit, einen so hohen Stellenwert, dass wir zumindest die Ämter von Jugendsprecher und Stellvertreter wählen lassen wollten“, berichtet der Jugendfeuerwehrwart. „Wir haben im Vorfeld sieben Kandidaten aus den Reihen der Mitglieder kontaktiert und die Bereitschaft zur Übernahme der Ämter abgefragt“, so Krause weiter.

Jannes Andresen ist stellvertretender Jugendsprecher der Jugendfeuerwehr Fallersleben. Foto: Privat

Zusammen mit einem Anschreiben erhielten die Kinder und Jugendlichen Anfang Januar die Briefwahlunterlagen, bestehend aus einem Stimmzettel, einem Wahlumschlag, dem Wahlbrief und einer kurzen Anleitung. Zusätzlich gab es eine Videoanleitung, die Krause per E-Mail in Vorfeld verteilt hatte. Die ausgefüllten Stimmzettel konnten dann im verschlossenen Wahlumschlag in den Briefkasten am Feuerwehrhaus eingeworfen werden.

Wahlbeteiligung von 80 Prozent

Neuer Jugendsprecher ist Theo Böllhoff. Als Vize wurde Jannes Andresen gewählt. Eine der ersten Aufgaben des neuen Jugendsprechers wird zusammen mit seinem Stellvertreter die halbjährliche Dienst- und Jahresplangestaltung sein. Zusammen mit dem Betreuerteam wird der Dienstplan für das anstehende Halbjahr diskutiert und geplant. Vorschläge und Anregungen der Kinder und Jugendlichen fließen dort ebenfalls mit ein. Eine weitere Aufgabe des neuen Jugendsprechers ist die Vertretung der Jugendfeuerwehr Fallersleben in den Gremien der Jugendfeuerwehr Wolfsburg. Krause war zufrieden mit der ersten Briefwahl der Jugendfeuerwehr: „Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent. Es hat sich gezeigt, dass unser Nachwuchs großes Interesse an der Wahl hat.“

red