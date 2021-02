Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkswagen waren am Montag im Werk gestrandet, nachdem die WVG den Betrieb eingestellt hatte.

Wolfsburg. Ungewiss ist bisher, wie sich die Zugverbindung Wolfsburg-Hildesheim am Donnerstag gestaltet. Der Enno ab Hannover fährt wieder.

Busse fahren in Wolfsburg am Donnerstag wieder

Nachdem die meisten Zugverbindungen und alle Busverbindungen in Wolfsburg Montag und Dienstag ausgefallen waren, hat sich die Lage am Mittwoch stabilisiert. So hat die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) die ersten Buslinien wieder eingesetzt, vereinzelt wurden Haltestellen nicht angefahren.

Wolfsburg: Busse der WVG fahren wieder auf allen Linien

Am Donnerstag bedient die WVG laut einer Sprecherin wieder alle Buslinien, auch mit Gelenkbussen. Am Mittwoch waren nur Solobusse unterwegs. Die Busfahrerinnen und -fahrer halten jedoch nicht an allen Haltestellen oder müssen wegen des Schnees auf andere Halteorte ausweichen. Die WVG gibt zu bedenken, dass barrierefreies Ein- und Aussteigen nicht immer möglich ist.

