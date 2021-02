Impftermine für den Congress-Park werden ab sofort vergeben

Das Impfzentrum soll am Montag, 15. Februar, seine Arbeit aufnehmen und zunächst die Menschen impfen, die 80 Jahre und älter sind und die nicht in Pflegeheimen leben. (Symbolfoto)

Das angekündigte zweite Informationsschreiben an die über 80-Jährigen werde aufgrund der Witterungsverhältnisse und der längeren Zustellungszeit nicht in allen Fällen, wie es seitens der Stadt geplant gewesen sei, am 11. Februar zugehen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

In dem Anschreiben werde darüber informiert, dass eine Anmeldung für Impftermine ab dem

11. Februar möglich sei. „Dies ist jedoch ab sofort möglich, weil das Land Niedersachsen – entgegen der bisher mitgeteilten Vorgehensweise – die Terminvergabe bereits am Dienstag, 9. Februar, und Mittwoch,

10. Februar, freigeschaltet und konkrete Termine vergeben hat. Vereinbart war der 11. Februar“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Nicht alle über 80-Jährigen erhalten fristgerecht das Infoschreiben der Stadt Wolfsburg

„Uns liegt eine schnelle und verlässliche Kommunikation am Herzen. Umso bedauerlicher ist, dass uns die Witterungsverhältnisse und auch das Land einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, sodass nicht alle über 80-Jährigen fristgerecht unsere Informationsschreiben erhalten. Wir freuen uns aber, dass wir ab dem 15. Februar mit dem Impfen im Impfzentrum beginnen können“, unterstreicht Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Am 15. Februar nimmt das Impfzentrum im Congress-Park seine Arbeit auf

Das Impfzentrum soll am Montag, 15. Februar, seine Arbeit aufnehmen und zunächst die Menschen impfen, die 80 Jahre und älter sind und die nicht in Pflegeheimen leben. Termine sind direkt mit dem Land Niedersachsen zu vereinbaren. Informationen dazu gibt es unter (0800) 9988665. Für

Anmeldungen lässt sich auch das Onlineportal unter www.impfportal-niedersachsen.de nutzen.

Wer Unterstützung bei der Terminvereinbarung benötigt oder Fragen hat, für den steht die Wolfsburger Initiative „Wir helfen“ unter (05361) 8903777 bereit. Neben der Terminbestätigung ist zur

Impfung der Personalausweis und, wenn vorhanden, der Impfpass mitzubringen.

