Der Wolfsburger ist zuhause an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Wolfsburg. Hier finden Sie alle aktuellen Corona-Zahlen, die Inzidenz und den Stand der Impfungen in Wolfsburg.

Weiterer Corona-Todesfall in Wolfsburg

Ein 51-jähriger Wolfsburger ist an einer Covid-19-Infektion verstorben, teilt die Stadt Wolfsburg am Donnerstag mit. Der Mann sei zuhause gestorben.

Corona in Wolfsburg: Das ist der Stand am Donnerstag

Die Inzidenz beträgt am Donnerstag in Wolfsburg 46,6. Akut erkrankt sind momentan 166 Bürgerinnen und Bürger. Neuinfektionen meldet die Stadt am Donnerstag 14. Weitere Informationen zur Corona-Situation finden Sie hier täglich aktualisiert.

red