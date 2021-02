Wolfsburg öffnet städtische Sportanlagen für Individualsport

Die Sportverwaltung öffnet ab Montag, 15. Februar, die städtischen Sporthallen und alle Sportanlagen im Freien für die Ausübung von Individualsport und habe dies den Sportvereinen bereits mitgeteilt, wie die Stadt am Freitag bekannt gab. Stadträtin Monika Müller: „Der Lockdown wird zwar bis zum 7. März verlängert, erfreulicherweise ist der sogenannte Inzidenzwert in Wolfsburg in diesem Monat aber weiter gesunken und liegt nun tageweise sogar unter 50. Daher ist es nun möglich, allen Sportbegeisterten in Wolfsburg wieder unsere Hallen zur Verfügung zu stellen, um die Sportmöglichkeiten gerade jetzt in der (eis)kalten Jahreszeit zu erweitern.“

Die geltenden Kontaktbeschränkungen sind auch im Sport einzuhalten

Die Wolfsburger Sportvereine könnten innerhalb bereits gebuchter Nutzungszeiten diese Sportanlagen für den Individualsport allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes inklusive einer weiteren Person nutzen. Die Ausübung von Individualsport sei zwingend an die Vorlage eines umfassenden Hygienekonzeptes geknüpft, das der Sportstättenbelegung der Stadt Wolfsburg vor der Nutzung der Sportanlage vorgelegt werden müsse. Alle Nutzer seien daran erinnert, dass die geltenden Kontaktbeschränkungen auch im Sport einzuhalten seien.

Sollten Fragen zur Niedersächsischen Corona-Verordnung mit den Auswirkungen auf den Sportbetrieb und zur Durchführung von Individualsport auf und in städtischen Sportanlagen aufkommen, helfen die Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Sport weiter: sporstaettenbelegung@stadt.wolfsburg.de.

red