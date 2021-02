Brandstiftung bei VW: Polizei Wolfsburg sucht mutmaßlichen Täter

Die Berufsfeuerwehr stellte fest, dass es in dem Gebäude noch weitere kleine Brandherde gab, sodass die Polizei von einer Brandstiftung ausging. (Symbolfoto)

Am Abend des 18. Dezember kam es in einem Bürokomplex des Volkswagen-Group-Services in Wolfsburg zu einem Brand, bei dem die Ermittlungen auf Brandstiftung hindeuteten, wie die Polizei mitteilt.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Wolfsburg

An dem Freitagabend bemerkte ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung im Eingangsbereich des Gebäudes und verständigte Feuerwehr und Polizei.

LKA-Zeichner haben Phantombild erstellt

Die Berufsfeuerwehr stellte fest, dass es in dem Gebäude noch weitere kleine Brandherde gab, sodass die Polizei von einer Brandstiftung ausging. Inzwischen konnte aufgrund von Zeugenaussagen ein Phantombild durch Zeichner des Landeskriminalamtes Niedersachsen erstellt werden.

Lesen Sie auch:

Der Mann sei circa 30 bis 37 Jahre alt

Bei dem Täter soll es sich um einen circa 30- bis 37-jährigen Mann handeln, der ungefähr 1,70 Meter groß ist und eine schlanke, sportliche Figur hat. Er hat ein südosteuropäisches Aussehen und trug eine Wollmütze. Bekleidet war er mit einer roten Jogginghose, weißen Socken sowie weißen Turnschuhen. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

red