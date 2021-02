Verkäuferin passt auf – Wolfsburger Polizei fasst Dieb

Wolfsburg. Die Videoaufzeichnung in dem Geschäft belegt, dass der Beschuldigte vier Parfüms aus dem Warenregal entnommen hat.

Ein 42-jähriger Ladendieb konnte am Donnerstagnachmittag in der Porschestraße dank einer aufmerksamen Verkäuferin in einer Drogerie gestellt werden.

32-jährige Drogeriemitarbeiterin beobachtet den Ladendieb und informiert die Polizei

Der 42-Jährige sei der 32-jährigen Mitarbeiterin um 13.35 Uhr aufgefallen, als er Parfümflaschen in seine Jackentaschen gesteckt habe, wie die Polizei mitteilt. Die verständigten Polizisten stellten die Beute sicher. Die Videoaufzeichnung in dem Geschäft belege, dass der Beschuldigte vier Parfüms aus dem Warenregal entnommen habe, so ein Beamter.

red