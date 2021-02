Radfahrerin wird bei Unfall in Wolfsburg schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin ereignete sich am Sonntagabend auf der Heinrich-Nordhoff-Straße an der Ecke zur Major-Hirst-Straße. Eine 34-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Gifhorn sei mit ihrem Skoda Fabia gegen 17.05 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben gefahren, wie die Polizei mitteilt. In Höhe der Major-Hirst-Straße habe sie möglicherweise aufgrund der tief stehenden Sonne eine rote Ampel übersehen und eine 31-jährige Radfahrerin, die von der Hermann-Münch-Straße kam und bei Grün die Fahrbahn überquerte, übersehen.

Radfahrerin prallt auf die Fahrbahn, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzieht

Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Anschließend prallte sie auf die Fahrbahn, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Skoda war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro.

