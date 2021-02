Frau landet in Wolfsburg mit 2,4 Promille im Graben

Mit 2,4 Promille ist am Dienstagabend eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Caddy im Straßengraben gelandet. Die Wolfsburgerin war laut Mitteilung der Polizei gegen 20.30 Uhr auf der Straße Waldhof in Richtung Nordsteimke unterwegs. Hier bog sie nach rechts auf die Kreisstraße 111 ab, um anschließend wenige Meter weiter nach links in die Steinbeker Straße einzubiegen. Im Einmündungsbereich habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Der 62-Jährigen wird im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen

Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer habe den Unfall bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Beamten vor Ort erschienen, hätten sie starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 62-Jährigen bemerkt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest habe 2,4 Promille ergeben.

Der 62-Jährigen sei daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden.

Der Caddy wurde von einer Abschleppfirma geborgen und zu deren Betriebshof gebracht. Die Frau werde sich demnächst vor Gericht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen, heißt es in der Polizeimitteilung.

red