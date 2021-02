Gleich mehrere Anzeigen hat ein 39-jähriger Autofahrer am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Wolfsburg kassiert (Symbolbild).

Wolfsburg. Der 39-jährige Fahrer gab zunächst an, seinen zu Hause vergessen zu haben – dabei war ihm die Fahrerlaubnis längst entzogen worden.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Wolfsburg unterwegs

Gleich mehrere Anzeigen hat ein 39-jähriger Autofahrer am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle in Wolfsburg kassiert. Der Mann gab laut Polizei an, seinen Führerschein lediglich zu Hause vergessen zu haben.

Führerschein wurde 39-Jährigem entzogen

Eine Überprüfung ergab, dass der Führerschein entzogen worden war. Zudem ergab sich ein Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Auto musste er stehen lassen.

