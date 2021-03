Hühnereier auf Bauernhof in Wolfsburg mit PCB belastet

Auf einem Bauernhof in Ehmen sind belastete Hühnereier festgestellt worden. Wie die Stadt am Montagnachmittag informierte, wurde am 24. Februar bekannt, „dass in den Eiern der bäuerlichen Hühnerhaltung des Ehepaares Lindner in Wolfsburg-Ehmen der gesetzliche Höchstgehalt an PCB (Polychlorierte Biphenyle) überschritten war“. Das Veterinäramt untersagte daraufhin laut Stadt unverzüglich den Eierverkauf und kontrollierte den Betrieb.

Eierverkauf über Hofladen und Verkaufsautomaten mit Verbraucherwarnung versehen

Der ausschließlich lokale Vertrieb der Eier über einen Hofladen und über einen dazugehörigen Verkaufsautomaten sei mit einer Verbraucherwarnung versehen worden, hieß es weiter in der Pressemitteilung. „Der festgestellte Gehalt an PCB bewegt sich im Nanogrammbereich und damit in einer äußerst geringen Menge, der Grenzwert wurde im vorliegenden Fall bis zum doppelten Wert überschritten.“

PCB sammeln sich nach Angaben der Stadtverwaltung vor allem in Fettgewebe an und können eine Schädigung der Leber sowie des Immunsystems hervorrufen und erbgutschädigend sein. Zudem stehen sie im Verdacht, krebserregend zu sein. „In einer solchen Konzentration wie der vorgefundenen sind sie nicht akut giftig, sondern müssen über einen längeren Zeitraum aufgenommen worden sein“, erklärte die Verwaltung weiter.

Stadt konnte Ursache für Kontamination bisher nicht finden

Die Ursache der Kontamination konnte laut Stadt bisher nicht festgestellt werden, die Suche danach dauert an. Abschließend hieß es: „Die Herkunft muss nicht zwangsläufig aus dem Futter herrühren, sondern es können auch sonstige Umwelteinflüsse vorliegen, die eine solche Belastung hervorrufen.“

