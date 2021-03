Klinikum Wolfsburg eröffnet Corona-Schnelltestzentrum

Im neuen Zentrum, das über den Haupteingang des Klinikums an der Sauerbruchstraße zu erreichen ist, können sich alle Menschen testen lassen, die symptomfrei sind und nicht an anderer Stelle regelmäßig getestet werden.

Das Klinikum Wolfsburg bietet ab Montag, 8. März, sogenannte Antigen-Schnelltests an. Es wird damit Anlaufstelle für Menschen, die ihren Corona-Status feststellen lassen möchten. Die Testungen sind einmal wöchentlich kostenfrei, wie das Klinikum mitteilt. Die Stadt und das Klinikum Wolfsburg tragen mit der zügig umgesetzten Eröffnung des Zentrums dazu bei, den Beschluss der vergangenen Bund-Länder-Konferenz umzusetzen. Im Rahmen der angepassten Teststrategie der Bundesregierung sollen sich Bürgerinnen und Bürger künftig einmal pro Woche per Antigen-Schnelltest kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können.

Leiterin des Testzentrums: „Die Sicherheit dieser Tests liegt bei über 90 Prozent“

„Antigen-Schnelltests liefern innerhalb weniger Minuten eine Antwort auf die Frage, ob sich jemand mit dem Coronavirus infiziert hat, oder nicht. Die Sicherheit dieser Tests liegt bei über 90 Prozent“, erklärt Dr. Bernadett Erdmann, Leiterin des Testzentrums im Klinikum Wolfsburg.

Klinikumsdezernentin Monika Müller erläutert die Idee des Testzentrums: „Mit unserem neuen Schnelltest-Zentrum im Klinikum wollen wir dazu beitragen, dass wir in Wolfsburg ein Stück Normalität zurückgewinnen können. Wir stellen damit die Weichen, damit Kultureinrichtungen, der Einzelhandel und hoffentlich auch bald Gastronomie, Sport und Freizeit wieder öffnen können.“ Alle getesteten Personen erhalten einen Nachweis über ihr Testergebnis. Zeigt ein Test eine Corona-Infektion an, wird die betreffende Person direkt im Klinikum mit einem zusätzlichen PCR-Test abgestrichen und das Gesundheitsamt informiert. Die betreffende Person muss sich anschließend in eine häusliche Isolation begeben, bis das Ergebnis des zweiten Tests vorliegt.

Corona-Schnelltestzentrum ist montags bis freitags von 12 Uhr bis 15 Uhr geöffnet

In der Startphase wird das Corona-Schnelltest-Zentrum im Klinikum Wolfsburg zunächst montags bis freitags von 12 Uhr bis 15 Uhr geöffnet sein. „Sollte die Nachfrage sehr hoch sein, schauen wir, dass wir die Öffnungszeiten zeitnah ausweiten“, so Erdmann.

Um sich testen zu lassen, ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Termine können unter (05361) 802587 (Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr) vereinbart werden. Das Klinikum plant zudem eine Onlineterminbuchung, die kurzfristig auf der eigenen Internetseite eingerichtet werden soll.

Es können sich nur Menschen testen lassen, die symptomfrei sind

Im neuen Zentrum, das über den Haupteingang des Klinikums an der Sauerbruchstraße zu erreichen ist, können sich alle Menschen testen lassen, die symptomfrei sind und nicht an anderer Stelle regelmäßig getestet werden. Zum Termin muss zudem die Versichertenkarte der Krankenkasse vorgelegt werden. Von Kindern unter 18 Jahren kann der Corona-Status nur festgestellt werden, wenn sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Nicht getestet werden können im Schnelltest-Zentrum des Klinikums symptomatische Personen, die beispielsweise an Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen und Fieber erkrankt sind oder unter Geruchs- und Geschmacksstörungen leiden. Auch Personen, die sich in Quarantäne befinden, können sich mit einem Antigen-Schnelltest im Klinikum nicht aus der Quarantäne frei testen lassen.

Eine digitale Registrierung am Eingang des Klinikums ist nötig

Das Klinikum ist aktuell dazu verpflichtet, den Zugang zum Haus zu kontrollieren. Auch Personen, die sich im Schnelltest-Zentrum testen lassen möchten, müssen sich spätestens am Haupteingang des Klinikums an der Sauerbruchstraße digital (https://onlinecheckin.klinikum.wolfsburg.de/) registrieren. Im Klinikum gilt zudem eine FFP2-Maskenpflicht für ambulante Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher (in Ausnahmefällen) und somit auch für Besucherinnen und Besucher des Schnelltest-Zentrums.

