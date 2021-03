Demo zur Verkehrswende zieht durch Wolfsburger Innenstadt

Verkehrswende-Aktivisten und lokale Gruppen aus Wolfsburg und Umgebung haben sich mit der Versammlungsbehörde und Polizei Wolfsburg geeinigt: Sie dürfen am 23. März bei ihrer Verkehrswendedemo auf Porschestraße und Rothenfelder Straße die für Autos vorgesehenen Fahrbahnen nutzen. „Das war uns wichtig, zu zeigen, dass nicht wieder Fußgänger und Radler ihren Raum für das Grundrecht auf Versammlungen hergeben müssen, während die Autos daneben weiter auf vier Spuren Menschen gefährden und Klimagase ausstoßen dürfen“, ist Demoanmelder Jörg Bergstedt mit dem ausgehandelten Ergebnis zufrieden, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Wir wollen eine Verkehrswende-Politik, die alle Teilnehmer zu ihrem Recht kommen lässt. Wenn das schon bei Demos nicht gelten würde, wäre das ein deutliches Zeichen fehlenden Willens gewesen“, fügt der Attac-Sprecher Alfred Hartung an, der als stellvertretender Demoanmelder in den Gesprächen beteiligt war. Bei der Versammlung soll es nur noch am Rande um die zurückliegenden Streitereien gehen. Wichtiger sind konkrete Forderungen nach einer konsequenten Verkehrswende. So sollen Verbesserungen für Fahrrad, Barrierefreiheit und ÖPNV in der Region sowie ein sofortiger Abbruch der Planungen für die Autobahn 39 gefordert werden. „In Zeiten des Klimawandels und massiver Luftbelastungen in Städten ist der verkehrserzeugende Ausbau von Straßen nicht hinzunehmen“, hieß schon eine der Forderungen bei der spektakulären Blockadeaktion am VW-Konzern im Jahr 2019, die auch eine Rolle spielen wird.

Demonstration beginnt am 23. März um 8.45 Uhr und endet gegen 11 Uhr

Die Demo, welche um 8.45 Uhr vor dem Wolfsburger Hauptbahnhof beginnt und nach einer Marschstrecke durch die Stadt am Amtsgericht endet, soll die dort ab elf Uhr angeklagten Aktivisten unterstützen, die wegen der Aktion in 2019 angeklagt sind.

„Statt derer, die für eine Verkehrswende demonstrieren, gehört eine umweltzerstörende Konzernführung und die sie unterstützende Landesregierung auf die Anklagebank“, begründet Bergstedt die Route. Vom VW-Konzern verlangen er und die Mitstreiter einen schnellen Umbau auf Entwicklung und Bau von für die Verkehrswende wichtiger Technologie wie Straßenbahnen, Seilbahnen und klimaneutrale Busse für den ländlichen Bereich.

red