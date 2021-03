VfL und VW setzen am Wochenende ein Zeichen für Vielfalt

Im vierten Jahr in Folge setzen der VfL Wolfsburg und Volkswagen gemeinsam mit der Autostadt ein buntes Zeichen für Vielfalt und unterstreichen damit ihre soziale Vorbildfunktion und gesellschaftliche Verantwortung. Sowohl die Bundesliga-Männer am Samstag gegen den gegen FC Schalke 04 als auch die Bundesliga-Frauen am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen werden in Trikots mit einem regenbogenfarbenen VW-Logo auf der Brust spielen. Darüber hinaus werden die Volkswagen-Arena, das AOK-Stadion sowie die Autostadt bunt beflaggt und zuweilen sogar bunt beleuchtet, schreibt der VfL Wolfsburg.

Die Heimspiele der Grün-Weißen fallen in den Aktionszeitraum der internationalen Woche gegen Rassismus. Unter dem Motto „Für Vielfalt. Gegen Diskriminierung.“ setzt der VfL Wolfsburg regelmäßig bunte Zeichen für eine offene Gesellschaft. „Fußballer haben eine Vorbildfunktion, diese nutzen wir gerne, um uns für eine offenere Gesellschaft einzusetzen. Der Mannschaftssport ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass durch unterschiedliche Stärken ein Team profitiert. Wir stehen dafür, dass im Fußball jeder akzeptiert werden sollte und Rassismus, Homophobie, Sexismus, Benachteiligung von Senioren oder Menschen mit Behinderung keinen Platz haben“, unterstreicht Marcel Schäfer, Sportdirektor beim VfL Wolfsburg.

Filter in Regenbogenfarben auf Instagram-Kanal

„Im Volkswagen-Konzern begrüßen wir die Vielfalt unserer Belegschaft, unserer Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner sowie unserer Kunden. Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder aber kultureller Hintergrund spielen bei uns keine Rolle“, betont Elke Heitmüller, die bei Volkswagen den Bereich Diversity Management leitet. „Diese Grundhaltung unseres Unternehmens wollen wir am Wochenende über das bunte VW-Logo auf dem VfL-Trikot einmal mehr zum Ausdruck bringen.“ Seit Monaten macht sich Volkswagen mit der Digital-Kampagne „#WeDriveDiversity“ für Vielfalt auf und abseits des Fußballplatzes stark.

Anlässlich des Vielfalt-Spieltages hat Volkswagen für seinen Instagram-Kanal „Volkswagen.WeDriveFootball“ einen Filter in Regenbogen-Farben entwickelt. Diesen können sich User über ihre Fotos legen und damit ein klares Statement für Vielfalt setzen.

65 Partnervereine mit Regenbogen-Kapitänsbinde

Neben den Profi-Teams des VfL Wolfsburg laufen seit 2018 alle VfL-Fußball-Mannschaften sowie über 65 Partnervereine mit einer Regenbogen-Kapitänsbinde auf den Platz. Inhaltlich arbeiten die Grün-Weißen in sieben Dimensionen zum Thema Vielfalt und haben hier das Ziel, allen Menschen den Zugang zum Fußball zu ermöglichen. VfL-Geschäftsführer Michael Meeske:

Den Nacken des Vielfalt-Trikots ziert auch in diesem Jahr der Schriftzug „#Vielfalt“. Neu ist, dass der Ärmelsponsor LingLong ebenfalls in Regenbogenoptik erstrahlt. Das Sondertrikot wird es ab Samstag, 13. März, im Wölfeshop in einer geringen Anzahl in den Größen M und L zu erwerben geben. Zudem können sich Fans dort mit einem speziellen Schal und einer regenbogenfarbenen VfL-Tasse eindecken.

Zum Abschluss findet am 14. März erstmals der E-Sports Diversity Cup statt. Dabei sollen über eine Trikot-Verlosung Spenden für die Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rassismus einsetzt, gesammelt werden.

red