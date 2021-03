Wolfsburg: WMG verabschiedet Jan-Hendrik Klamt

Zum 15. März verlässt Jan-Hendrik Klamt, Prokurist und Bereichsleiter der Wirtschaftsförderung, die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) und kehrt nach achtjähriger Zuweisung an die WMG zur Stadt Wolfsburg zurück und übernimmt dort die Leitung des Referates „Zentrales Organisationsmanagement“. Das teilt die WMG mit.

Seine Laufbahn bei der WMG begann 2013 im Bereich Controlling und Personal

Der 34-jährige Wirtschaftsförderer Jan-Hendrik Klamt war seit acht Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei der WMG beschäftigt. Seine Laufbahn bei der WMG begann 2013 im Bereich Controlling und Personal, gefolgt von der Leitung des Bereichs Finanzen und Personal sowie einiger Sonderprojekte. Zuletzt verantwortete er die Bereichsleitung Wirtschaftsförderung und die Gesamtprokura der WMG.

„Ich bin sehr dankbar für die zahlreichen Aufgaben und Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren bei der WMG wahrnehmen und sammeln konnte. Der Bereich Wirtschaftsförderung ist ebenso wie die gesamte Gesellschaft bestens aufgestellt, um auch die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu gestalten“, erklärt Klamt. „Mit dem Wechsel von Jan-Hendrik Klamt verliert die WMG einen langjährigen, hoch engagierten Mitarbeiter und Prokuristen. Für seinen außergewöhnlichen persönlichen Einsatz sind wir Herrn Klamt sehr dankbar und wünschen ihm für seine zukünftige Aufgabe im Rathaus wie auch privaten Zukunft alles Gute“, betonen Harald Vespermann und Sabah Enversen, Vorsitzende des WMGAufsichtsrates.

Die Rückkehr ins Wolfsburger Rathaus kommt für die WMG nicht überraschend

„Jan-Hendrik Klamt hat sich über viele Jahre hinweg mit größtem Engagement in verschiedenen Bereich für die WMG verdient gemacht. Dafür wie auch für die stets kollegiale Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung sind wir Herrn Klamt sehr dankbar und freuen uns, dass er seine berufliche Zukunft in Wolfsburg fortsetzt“, führen die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann weiter aus.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde im Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfsburg über die Besetzung der Referatsleitung für das Referat „Zentrales Organisationsmanagement“ entschieden. Hier fiel die Wahl auf Jan-Hendrik Klamt. Die Rückkehr ins Wolfsburger Rathaus kommt für die WMG insofern nicht überraschend.

Nachbesetzung der Bereichsleitung Wirtschaftsförderung wird Mitte März entschieden

„Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Wirtschaftsförderung hat Jan-Hendrik Klamt im vergangenen Jahr ein starkes Team aufgebaut, welches auch nach seinem Wechsel zur Stadt der heimischen Wirtschaft weiterhin mit größtmöglicher Energie zur Seite stehen wird. Gleiches gilt auch für die Etablierung und Weiterentwicklung der ,WeCard‘, für die Jan Hendrik Klamt der WMG auch zukünftig unterstützend und beratend zur Seite stehen wird“, erläutern Hofschröer und Weilmann.

Über die Nachbesetzung der Bereichsleitung Wirtschaftsförderung bei der WMG wird der WMG-Aufsichtsrat in seiner kommenden Sitzung Mitte März gemeinsam mit der Geschäftsführung beraten.

red