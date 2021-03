Täter will in Wolfsburger Friseursalon einbrechen

Ein Unbekannter hat versucht, am Donnerstagabend in die Geschäftsräume eines Friseursalons in der Goethestraße einzubrechen. Ob und was er dabei erbeutet hat, ist derzeit nach Angaben der Polizei unklar.

Eine Zeugin hatte um 21 Uhr Geräusche von berstendem Glas wahrgenommen und aus dem Fenster geschaut, heißt es in der Mitteilung der Wolfsburger Polizei. Hier sah sie noch, wie eine dunkel gekleidete Person von dem rückwärtigen zum Innenhof gelegenen Fenster des Salons in Richtung Schillerstraße davonlief. Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm.

„Wahrscheinlich durch die verursachten Geräusche sah sich der Täter verraten und flüchtete“

Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter über die Goethestraße oder den angrenzenden Goethepark in den Innenhof. Hier begab er sich an ein rückwärtig gelegenes Fenster und zerstörte die Glasfüllung des Fensters. „Wahrscheinlich durch die verursachten Geräusche sah sich der Täter verraten und flüchtete“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Ob der Täter dennoch etwas erbeutet hat oder es lediglich beim Versuch blieb, werde eine genaue Schadensermittlung in den nächsten Tagen ergeben.

Die Beamten hoffen darauf, dass es weitere Zeugen gibt, die den Täter beobachtet haben und bitten um Hinweise an das 2. Fachkommissariat in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460.

red