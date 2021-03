Wolfsburg. Am Wochenende starben zwei Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion im Klinikum Wolfsburg. Die Stadt veröffentlicht Impfzahlen.

Zwei Wolfsburger starben im Klinikum Wolfsburg am Wochenende an den Folgen einer Corona-Infektion, teilt die Stadt am Montag, 15. März, mit. Sie haben nach Angaben der Verwaltung nicht in Pflegeheimen gelebt.

Wolfsburg veröffentlicht Impf-Zahlen montags

Lesen Sie hier jeden Montag, wie viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger welchen Corona-Impfstoff erhalten haben. In Wolfsburg werden Stoffe der Hersteller AstraZeneca, Biontech/Pfizer sowie Moderna gespritzt.

