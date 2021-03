Hier gibt es kostenlose Corona-Schnelltests in Wolfsburg

In Wolfsburg gab es laut Stadt am Donnerstag 24 Neuinfektionen im Vergleich zu Mittwoch. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 2233 (+24). Davon sind 1936 (+0) genesen, 72 (+0) verstorben und 225 aktuelle Fälle (+24). Im Zeitraum der letzten sieben Tage sind 90 Personen positiv getestet worden. Das entspricht einem 7-Tage-Inzidenzwert von 72,4 pro 100.000 Einwohner.

Um die Nachfrage in der Bevölkerung nach Testmöglichkeiten bestmöglich zu bedienen, unterstützt die Stadt den Aufruf der Landesregierung, um weitere Gesundheitseinrichtungen, aber ebenso gemeinnützige Träger oder private Anbieter als Anbieter für die sogenannten Bürgertests zu gewinnen. Interessierte melden sich im Gesundheitsamt unter der Email Adresse: elisabeth.krueger@stadt.wolfsburg.de

Wolfsburg ist für „PassGo“-App

Die Verwaltung in Wolfsburg ist nach Prüfung laut Mitteilung von den Vorteilen der „PassGo“-App überzeugt, da mit dieser App der Zugang und Nachweis von Coronatests unkompliziert möglich ist, mittels der App hoffentlich bald auch bei immer mehr Menschen eine Impfung gegen Corona angezeigt werden kann und die Kontaktnachverfolgung möglich ist.

Start der App soll schnellstmöglich sein, wobei noch erforderliche Beschlüsse des Landes abgewartet werden müssen. Die Stadt hat bereits Anfang März einen Antrag für eine regionale Lösung beim Land gestellt und mit den anderen Kreisen und Städten dazu Kontakt aufgenommen. „Durch die „PassGo“-App bieten wir dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Kultur und vielen weiteren Bereichen eine sehr gute Möglichkeit, mit der vorhandenen Teststrategie einen unkomplizierten Zugang bei größtmöglicher Sicherheit zu gewährleisten. Unser Alltag kann dadurch ein Stück weit zurückkehren und unsere Wirtschaft wieder aufatmen“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur.

Stadt hat Anmeldeverfahren zum Impfen vereinfacht

Darüber hinaus wendet die Stadt Wolfsburg sich an alle über 80-jährige Bürger und Bürgerinnen, die sich noch nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen, aber dies gerne möchten. Stadtrat Andreas Bauer: „Es erhärtet sich leider der Eindruck, dass viele über 80-Jährige Wolfsburgerinnen und Wolfsburger nach den anfänglichen Schwierigkeiten, die durch das Anmeldeportal und die Hotline des Landes entstanden sind, ein Stück weit bei der Terminvergabe resigniert haben.“ Der Anmeldeprozess des Landes Niedersachsen sei jedoch optimiert worden, sodass eine Anmeldung problemlos möglich wäre.

„Ich möchte an alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, insbesondere an die über 80-Jährigen appellieren, ihr Impfangebot wahrzunehmen. Nur wenn wir weitreichenden Schutz durch Impfungen haben, sind deutliche Schritte aus der Pandemie erreichbar“, so Bauer.

Es gibt Hilfe bei der Terminvereinbarung

„Alle Vaccine bieten einen sehr guten Schutz vor dem Coronavirus. Ich bin ich zuversichtlich, dass wir auch das Vaccin von AstraZeneca bald wieder verimpfen können“, ergänzt Bernhard Lange, Leiter des Impfzentrum Wolfsburgs. Termine können unter (0800) 99 88 665 oder über das Onlineportal www.impfportal-niedersachsen.de vereinbart werden.

Wer Hilfe bei der Vereinbarung eines Termins benötigt, kann sich an die Wolfsburger Initiative „Wir helfen“ unter der (05361) 8903777 wenden.

Informationen zu kostenlosen Schnelltests

Im Klinikum Wolfsburg können Termine unter der Telefonnummer (05361) 802587 (Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr) oder online vereinbart werden unter www.klinikum.wolfsburg.de/notfall/testzentrum

Zahlreiche Arztpraxen bieten in Wolfsburg inzwischen ebenfalls einen kostenlosen Schnelltest an. Informationen dazu unter www.arztauskunft-niedersachsen.de oder www.niedersachsen.de/coronavirus/testung.

Von den Apotheken bietet derzeit die Galerie Apotheke in der City Galerie von Montag bis Freitag nach telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer (05361) 22500 Testungen an.

Ab Montag, 22. März, können sich Wolfsburger auch beim Deutschen Roten Kreuz testen lassen:

In der Seniorenwohnanlage WIR - Wohnen im Ruhestand, Neues Feld 1-3, 38442 Wolfsburg

Montag bis Donnerstag: 11.00 bis 14.30 Uhr

Freitag: 11.00 bis 13.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 14.00 bis 16.00 Uhr Karfreitag bis Ostermontag: 11.00 bis 13.00 Uhr

Anmeldungen: Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr und Montag und Donnerstag zusätzlich 13.00 bis 16.00 Uhr telefonisch unter: (05362) 96460.

Im Seniorenzentrum Vorsfelde, Fritz-Weiberg-Straße 2a, 38448 Wolfsburg von Montag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr möglich. Anmeldungen: Montag bis Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr unter Telefonnummer (05363) 8099350

Bei freien Kapazitäten ist in beiden DRK-Testzentren auch eine spontane Testung möglich, vorher kurz telefonisch abklären.

Weitere Informationen zu Testmöglichkeiten unter www.wolfsburg.de/corona. Ein Test ist pro Woche kostenfrei.

