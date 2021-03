Wolfsburger Studenten warten auf den Startschuss

Student Jan Sentkowski mit dem WR15 bei dem Event in Hockenheim.

Das Team „wob-racing“ der Ostfalia-Hochschule hat sich für den weltweit größten Konstruktionswettbewerb für Studierende „Formula Student“ in Deutschland, Spanien und Österreich qualifiziert, wie die Hochschule mitteilt. Gefördert von der Hochschule und diversen Sponsoren wird gerade der WR16 gebaut – das 17. Fahrzeug seit der Gründung des studentischen Projektteams 2003. „Über mehrere studentische Generationen hat das Team bis zum WR7 Verbrennerfahrzeuge gebaut. In der Saison dieses Boliden wurde dann der Umstieg auf Elektrofahrzeuge vollzogen, weshalb es zwei Fahrzeuge gab. Den Verbrenner WR7 und den WR7-e, das erste Fahrzeug, das in die Kategorie ,electric vehicle‘ fällt“, erklärt Studentin Julia Schumann, die im Team „wob-racing“ den Bereich Wirtschaft leitet.

Erstes Driverless Car – als autonomes Fahrzeug ohne Fahrer – soll 2022 auf die Rennstrecke gehen

Auch in diesem Jahr arbeitet das Team unter Corona-Bedingungen an zwei Fahrzeugen. Zum einen wird der WR16 gebaut, zum anderen parallel dazu bereits der WR17 entwickelt. Dieser soll als erstes Driverless Car – als autonomes Fahrzeug ohne Fahrer – 2022 auf die Rennstrecke gehen.

Das Team kann den Startschuss kaum erwarten, denn wegen Covid-19 fanden 2020 keine Events statt. Auch in diesem Jahr ist aufgrund von Corona alles anders: „Aktuell kann nur aus dem Homeoffice gearbeitet werden, sodass mechanische Bauteile nur bedingt bearbeitet werden können. Des Weiteren haben nicht nur wir Einschränkungen durch die Pandemie erfahren müssen, auch unsere Fertiger sind stark betroffen. Es treten Verzögerungen auf, die ein finales Zusammenbauen des Fahrzeugs erschweren“, berichtet Julia Schumann.

„Formula Student Events“ in Deutschland, Österreich und Spanien

Umso größer sind jetzt die Hoffnung und die Erwartungen, denn das Team hat sich in diesem Jahr für die „Formula Student Events“ in Deutschland (Mitte August), Österreich (Ende Juli) und Spanien (Anfang August) qualifiziert. Auf die Rennstrecke soll es mit dem WR16 gehen, Höchstgeschwindigkeit 118 Stundenkilometer und in drei Sekunden von 0 auf 100 km/h.

red