Im Wolfsburger Phaeno schlüpfen jetzt täglich Küken

In den Osterferien wartet ein buntes Online-Familienprogramm auf kleine und große Phaeno-Freunde: Neugierige können via Livestream Küken beim Schlüpfen beobachten oder in einem Video über die außergewöhnliche Kugelbahn „Switzerball“ staunen, wie das Science-Center mitteilt. In Online-Workshops werden drei unterschiedliche kreative Aktionen für Familien angeboten. Außerdem wurden in Youtube-Videos Experimente und Bastelideen rund um Ostern zusammengestellt.

In der Osterzeit schlüpfen voraussichtlich täglich Küken im Phaeno

In der Osterzeit schlüpfen voraussichtlich täglich Küken im Phaeno. Über einen Livestream können Kükenfans dieses Ereignis am 31. März von 12 bis 20 Uhr und vom 1. bis 5. April jeweils zwischen

10 bis 20 Uhr live auf www.phaeno.de beobachten. Nach dem Schlupf werden die Küken wieder nach Fallersleben zu ihren Züchtern gebracht. Die Aktion wird vom Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung betreut. Teilweise werden Mitglieder des Geflügelzuchtvereins auch online für

Fragen zur Verfügung stehen.

Kugelbahn „Switzerball“: Klischees und Anekdoten aus der Schweiz

In einem Video über die Kugelbahn „Switzerball“ darf man über Klischees und Anekdoten aus der Schweiz schmunzeln: Die Kugel wird sich – nur durch einen Magneten gehalten – an einem Heißluftballon in die Lüfte begeben, Berge erklimmen, mit dem Postbus oder der Seilbahn fahren und sogar an einem Käsefondue vorbeikommen. Es macht Spaß, die Mechanismen zu beobachten.

Ein weiterer Höhepunkt sind die Online-Workshops für Familien mit Kindern ab sieben Jahren. Im

„Osterworkshop“ werden Eier genau unter die Lupe genommen, und die Teilnehmer bauen gemeinsam ein Osternest. Bei den „Märchenhaften Maschinen“ wird gemeinsam ein Mechanismus gebastelt, der selbst gebaute Figuren antreibt, und bei den „Schattenspielen“ werden Geheimnisse rund um Licht und Schatten gelüftet.

Diese Online-Workshops bietet das Phaeno an

Online-Workshops: Mittwoch, 31. März, von 10.30 bis 11.30 Uhr (Osterworkshop); Donnerstag, 1. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Schattenspiele); Freitag, 2. April, von 10.30 bis 11.30 Uhr (Osterworkshop); Montag, 5. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Märchenhafte Maschinen); Donnerstag, 8. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Märchenhafte Maschinen); Samstag, 10. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr (Märchenhafte Maschinen). Anmeldungen sind im Phaeno-Service-Center unter (05361) 890100 möglich.

red