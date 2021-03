Wie kann digitale Bildung stattfinden? Wolfsburger diskutieren

Die Wolfsburger Bildungslandschaft hat sich kürzlich zum digitalen Austausch auf der Wolfsburger Bildungskonferenz getroffen. „Die diesjährige Veranstaltung war als digitales Arbeitstreffen aller beteiligten Bildungsakteure der Initiative #WolfsburgDigital im Themenfeld 10 ausgerichtet“, teilt die Stadt mit. Organisiert wurde die Veranstaltung demnach vom Strategische Bildungsmanagement der Stadt. Mehr als 50 Teilnehmern aus 30 lokalen und regionalen Bildungseinrichtungen hätten sich zum Themenschwerpunkt digitale Kompetenzen ausgetauscht und das weitere Vorgehen geplant.

Fünf Expertengruppen sind in Wolfsburg aktiv

Die Stadt orientiere sich im Bereich der digitalen Bildung am Europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen – DigComp. „In Wolfsburg arbeiten fünf Expertengruppen entlang der Bildungsbiographie und institutionsübergreifend an Projekten rund um die digitale Bildung. Dabei stehen die Vernetzung der Bildungsakteure und die Schaffung eines breiten Angebots zur Erlangung digitaler Kompetenzen im Fokus“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, begrüßte die Teilnehmenden. „Dank der guten Zusammenarbeit über alle Bildungsinstitutionen hinweg, sind wir auf einem guten Weg, die digitale Bildung in Wolfsburg für immer mehr Menschen zugänglich und greifbar zu machen. Für uns stehen die Teilhabe der Bevölkerung an der digitalen Gesellschaft und die Qualifizierung der Menschen für die Herausforderungen der Zukunft an oberster Stelle. Nur gemeinsam mit unseren lokalen Bildungsinstitutionen können wir den Wolfsburger Bürgern die passenden Bildungsangebote entlang der Bildungsbiographie anbieten“, sagte Iris Bothe.

Die Bildungskonferenz biete Ideen und Impulse sowie konkrete Verabredungen zur Umsetzung des Europäischen Referenzrahmens für digitale Kompetenzen in Wolfsburg. „Wir haben mit unseren Bildungspartnern gemeinsam an der zukünftigen Ausrichtung unserer Bildungsangebote gearbeitet und dabei die sehr heterogenen Anforderungen unserer Zielgruppen in die Arbeit einfließen lassen“, so Iris Bothe weiter.

Beispiele aus dem österreichischen Bildungssystem

Ulrike Domany-Futan, Generalsekretärin von „fit4internet e.V.“ aus Wien, präsentierte in ihrem Impulsvortrag Konzepte, Ideen und Erfahrungen aus ihrer Arbeit im österreichischen Bildungssystem. Der Vortrag mit dem Titel „Verstehen, Checken, Lernen und Dranbleiben“ habe verdeutlicht, wie Österreich digitale Kompetenzen definiere und das Bildungssystem in enger Zusammenarbeit mit den Bildungsinstitutionen ausrichte.

Andreas Strutz, Leiter Weiterbildung Produktion und Logistik bei der Volkswagen AG und Geschäftsführer der Neuen Schule Wolfsburg: „Die Arbeitswelt ist im Kontext der Digitalisierung in einer großen Transformation, die Halbwertzeit von Wissen nimmt exponentiell ab. Wir müssen uns schnell und flexibel auf neue Kompetenzanforderungen einstellen.“

Für die Wolfsburger Bürger steht auf wolfsburg.de/digcomp ein kostenloser Selbsteinschätzungstest zu digitalen Kompetenzen zur Verfügung.

red