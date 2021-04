Fischhändler Uwe Lindemann geht in den Ruhestand. Er wird von Lisa Fahse (Ehefrau von Marco Meiners) Tageskinder verabschiedet, die in der 3. Generation dort zu Besuch sind. Lisa geht donnerstags mit den Kleinen zum Einkaufen und die durften immer probieren. Die Kinder sind bei der Verabschiedung dabei. Treffen 15.30 Uhr an Mehrzweckhalle/Sporthalle Hattorf. Foto: regios24/Anja Weber