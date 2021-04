Wolfsburger können Ideen für neue App einbringen

Wo finden Wolfsburger und Wolfsburgerinnen fundierte Beratung, Weiterbildungsangebote, Informationen über Kitas und Schulen oder einfach einen Kursus, der passt? Wolfsburg hat viel zu bieten. Doch im unübersichtlichen Gemenge der Angebote bleibt vieles unentdeckt. Das soll sich bald durch eine digitale Plattform ändern, wie die Stadt mitteilt. Bei der Entwicklung dieses Angebots sollen die Wolfsburger aktiv mitwirken – dazu bietet die Stadt nun eine Online-Umfrage an.

Plattform versteht sich als Ergänzung zu den digitalen Angeboten der Stadt Wolfsburg

„Damit Gutgemeintes nicht später an der Realität scheitert, ist es notwendig, unsere Bürgerinnen und Bürger direkt in die Plattformgestaltung und -umsetzung einzubeziehen“, erläutert Petra Ringmann, Leiterin des Strategischen Bildungsmanagements. „Partizipation ist in der Entwicklung einer Plattform nicht nur sinnvoll, um Systeme zu entwickeln, die einfach zu benutzen sind, sondern auch, um zu erkennen, was ihre Nutzerinnen und Nutzer genau benötigen. Das verbessert nachhaltig die Akzeptanz bei der Einführung der Plattform.“

Website und App (Web-App) soll Ende des Jahres zur Verfügung stehen

Daher sollen alle Zielgruppen bei dem Entwicklungsprozess mitgenommen werden – insbesondere aber auch diejenigen, die bisher mit Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangeboten noch nicht erreicht wurden, um deren Wünsche und Erwartungen hinsichtlich der Nutzung dieser Plattform bestmöglich berücksichtigen zu können. Das Bildungsbüro der Stadt Wolfsburg entwickelt im Netzwerk der Bildungspartner zurzeit eine digitale Plattform mit gebündelten Informationen zu Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangeboten in Wolfsburg. Diese Plattform versteht sich als Ergänzung zu den digitalen Angeboten der Stadt Wolfsburg und soll voraussichtlich zum Ende des Jahres als Website und App (Web-App) zur Verfügung stehen.

Digitaler Zugang zu sämtlichen Bildungspotenzialen über eine Plattform

„Mit nur einer Plattform schaffen wir den digitalen Zugang zu sämtlichen Bildungspotenzialen der Wolfsburger Bildungslandschaft. Das eröffnet allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen eine Vielzahl passender Angebote entlang ihrer Bildungsbiografien“, erklärt Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration. Dabei gehe es nicht nur darum, dass die Plattform einfach genutzt werden kann, sondern darüber hinaus auch gerne benutzt wird und den Nutzerinnen und Nutzern einen deutlichen Mehrwert liefert. Auch Personen mit geringer digitaler Kompetenz sollten die Plattform bedienen können und schnell passende Angebote finden.

Bis zum 30. April kann unter wolfsburg.de/werwaswob an der Befragung teilgenommen werden.

red