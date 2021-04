Radler in der Fußgängerzone? – Wolfsburgs Politik schwankt

Bislang müssen Radfahrer während der Geschäftszeiten in der Wolfsburger Porschestraße absteigen.

Wolfsburg. Kann man in Wolfsburgs Fußgängerzone das Radeln erlauben? Der Ortsrat Stadtmitte will sich in dieser Frage nicht auf das eigene Urteil verlassen.