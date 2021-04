Michaela Schaffrath drehte am Sonntag in der Teichbreite in Wolfsburg eine Szene für den Trailer von „B4 – Der Film“. Regisseur Stefan Morawietz (Mitte) und Kameramann Lukas Hausmann setzten die Schauspielerin in Szene. Alle Beteiligten wurden vor den Dreharbeiten auf Corona getestet und trugen in den Drehpausen einen Mund-Nasen-Schutz.