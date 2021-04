Räuber erbeuten in Wolfsburg Geld aus Tankstellen-Kasse

Wolfsburg. Der Überfall ereignete sich am Sonntagabend in der Breslauer Straße. Die Höhe des Schadens ist unklar, die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Raub ist es am Sonntagabend in Wolfsburg gekommen.

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Breslauer Straße hat sich am Sonntagabend ereignet. Die Höhe des erbeuteten Geldes ist noch unklar. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei bedrohten zwei bislang Unbekannte den Angestellten gegen 23 Uhr und zwangen ihn, das Geld herauszugeben, was sie in einen Beutel steckten.

Danach flüchteten sie unerkannt in ein hinter der Tankstelle gelegenes Waldstück. Beide Täter waren etwa 1,80 Meter groß, etwa 17 bis 20 Jahre alt und mit dunklen Kapuzenpullovern und Mundschutz bekleidet. Ein Täter trug eine helle Hose, der andere Täter helle Schuhe. Die Polizei bitte um Hinweise: (05361) 46460.

red