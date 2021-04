Wolfsburg. Ein 35-jähriger betrunkener Mann schießt in der Schulenburgallee mit einer Schreckschusswaffe.

In Wolfsburg sind Montagabend Schüsse gefallen.

Schüsse auf Balkon: Wolfsburger Polizei rückt mit Großaufgebot an

Durch mehrere Schüsse auf einem Balkon sind Anwohner und Passanten am Montagabend in der Schulenburgallee in Höhe des Einkaufszentrums aufgeschreckt worden.

Notruf geht gegen 20.03 Uhr ein

Gegen 20.03 Uhr ging der Notruf bei der Wolfsburger Polizei ein. Mehrere Polizeiwagen mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften rückten aus.

Täter ist einsichtig

Vor Ort fanden die Polizisten einen 35-jährigen alkoholisierten Mann vor, der mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatte. Der Mann habe sich kooperativ und einsichtig gezeigt, teilte die Polizei am Abend mit. Er habe den Beamten „Teile der Schreckschusswaffe übergeben“.

Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz

Da sich in der Wohnung des 35-Jährigen auch eine Freundin befand, durfte der Mann dort bleiben. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

rit