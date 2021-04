Wolfsburger Brücke über die Braunschweiger Straße wird sichtbar

Die Arbeiten an der Brücke über der Braunschweiger Straße schreiten voran. Nachdem die Schalung des Brückenbauwerkes weitgehend abgebaut wurde, ist das Konstrukt jetzt bereits in seiner endgültigen Form sichtbar, schreibt die Stadt. Insbesondere die besondere schlanke Gestaltungsform und die Wirkung des Bauwerkes im guten Zusammenspiel mit der weiteren Brückenfamilie an der Braunschweiger Straße lassen sich bereits erkennen, so die Mitteilung.

Bis zur Freigabe für den Verkehr seien allerdings noch einige Arbeitsschritte notwendig. Aktuell stehen insbesondere Arbeiten zur Entwässerung des Bauwerkes an. So ist eine Oberflächenabdichtung notwendig und weiterhin müssen Entwässerungseinrichtungen wie zum Beispiel Rinnen und Abläufe eingebaut werden. Im nächsten Schritt muss auch das Gelände hinter dem Bauwerk wieder verfüllt und verdichtet werden.

Hirschheide: „Schnellstmögliche Öffnung der Brücke ist das Ziel“

„Nach Jahren der Einschränkungen bei der Verbindung zwischen Detmerode und Westhagen ist unser Ziel eine schnellstmögliche Öffnung der Brücke. Hier muss ich allerdings noch um etwas Geduld bitten. Es lässt sich aber auch schon sehen, dass die Brücke neben ihrem funktionalen Wert auch gestalterisch gut gelungen ist“, freut sich Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide insbesondere über den guten Baufortschritt.

Die Verkehrsführung wird an der Baustelle weiterhin Einschränkungen erforderlich machen, weil hier insbesondere am Mittelpfeiler noch der Rückbau der Spundbohlen ansteht und weiterhin auch noch die Schutzplanken fehlen. Im Anschluss an das Brückenbauwerk wird noch das angrenzende Radwegenetz barrierefrei ausgebaut.

red