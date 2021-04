Einbrecher entwenden in Wolfsburg Mobiltelefone

Wolfsburg. Sie steigen in die Büroräume eines Ingenieurbüros an der Heinrich-Nordhoff-Straße ein.

Unbekannte sind in die Büroräume eines Ingenieurbüros an der Heinrich-Nordhoff-Straße eingebrochen – zwischen Dienstagnachmittag, 15.15 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter mehrere Mobiltelefone und Telekommunikationszubehör, wie die Polizei mitteilt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen zeigen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tischlerstraße etwas beobachtet haben

Die Täter gelangten über die Tischlerstraße an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und kamen so in die Büroräume. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet darum, dass Zeugen sich in der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 melden.

red