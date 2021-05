Dieb stiehlt in Wolfsburg Geldbörse aus Auto

Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr festgestellt, dass an dem auf dem Allersee-Parkplatz am Südufer abgestellten Seat Ibiza die Beifahrerscheibe zerstört worden war. (Symbolfoto)

Nicht schlecht staunte ein 28-Jähriger, als er am Sonntagabend von der Polizei zu seinem Auto gebeten wurde. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr festgestellt, dass an dem auf dem Allersee-Parkplatz am Südufer abgestellten Seat Ibiza die Beifahrerscheibe zerstört worden war. Da zu vermuten war, dass sich bei dem schönen Wetter der Fahrzeughalter am Allersee aufhält, wurde mittels Lautsprecherdurchsage nach ihm gesucht, wie die Polizei mitteilt.

Mit der Geldbörse verschwanden auch Personaldokumente und EC- beziehungsweise Kreditkarten

Wenig später meldete sich der sichtlich überraschte 28-Jährige. Der oder die Täter hatten, nachdem sie die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite zerstört hatten, sein Portemonnaie entwendet, das in der Mittelkonsole gelegen hatte. Mit der Geldbörse verschwanden auch Personaldokumente und EC-beziehungsweise Kreditkarten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 300 Euro. Die Beamten hoffen nun darauf, dass Zeugen zwischen 17.15 und 19 Uhr auf dem Parkplatz am Allersee-Südufer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter (05361) 46460 entgegen.

