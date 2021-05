16-Jähriger verletzt in Wolfsburg zwei Supermarkt-Mitarbeiter

Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden am Montag gegen 15.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie durch einen Lebensmittelmarkt in der Laagbergstraße schlenderten, diverse Waren in ihren Rucksack steckten und ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollten. Als ein Angestellter des Marktes sie angesprochen habe, habe der 16-Jährige versucht, fluchtartig das Geschäft zu verlassen. Eine Mitarbeiterin habe ihn am Rucksack festhalten können, wie die Polizei mitteilt. Dabei habe er sich so heftig gewehrt, dass die Mitarbeiterin zu Boden gestürzt sei und sich verletzt habe. Der Angestellte habe den Jugendlichen weiterhin festgehalten. Doch der 16-Jährige habe sich so sehr gewehrt, dass der Angestellte ebenfalls Verletzungen davongetragen habe.

Beide hätten sich uneinsichtig gezeigt und seien sich keiner Schuld bewusst gewesen

Bei dem Gerangel sei zudem die elektronisch gesteuerte Glaseingangstür beschädigt worden. Der 17-Jährige habe keine Gegenwehr gezeigt. Beide Jugendlichen seien in das Büro des Marktes geführt worden, wo die Polizei wenig später eintraf. Die beiden Jugendlichen hätten sich uneinsichtig gezeigt und seien sich keiner Schuld bewusst gewesen. Beide seien bereits wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig geworden. Die Jugendlichen erwartet nun nach Angaben der Polizei ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls.

