Mann bedroht in Wolfsburg Bewohner: Polizei nimmt ihn fest

Mehrere Notrufe gingen am Dienstag gegen 17.10 Uhr bei der Polizei ein, dass ein Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wellekamp an verschiedenen Haustüren klingele und die Bewohner bedrohe. Außerdem habe er vorgegeben, bewaffnet zu sein. Mehrere Zeugen konnten den Beamten eine genaue Personenbeschreibung mitteilen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus, war Minuten später vor Ort und traf den Mann an. Dieser habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Der 41-jährige Wolfsburger wird in eine Fachklinik nach Königslutter gebracht

Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten keine Waffe. Der 41-jährige Wolfsburger wurde dem medizinischen Dienst der Feuerwehr vorgestellt und anschließend in eine Fachklinik nach Königslutter gebracht. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

red