Wolfsburg. Die Stadtforst und die LSW sagen den beliebten Klassiker, der am 6. Juni stattfinden sollte, ab. Stattdessen haben sie ein Gewinnspiel organisiert.

Zur 40. Brunnen- und Quellenwanderung war am Spechtbrunnen viel los.

Fotoaktion statt Brunnen- und Quellenwanderung in Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie haben die Stadtforst Wolfsburg und LSW die Brunnen- und Quellenwanderung abgesagt. Die Veranstaltung sollte am 6. Juni stattfinden. „Wie bereits im vergangenen Jahr lässt die aktuelle Corona-Situation keine andere Entscheidung zu, wir bedauern diese Absage sehr“, werden die Organisatoren in einer Mitteilung zitiert.

„Besonders in den vergangenen Monaten haben viele Bürgerinnen und Bürger die Schönheit des Waldes vor unserer Haustür zu schätzen gelernt. Umso wichtiger ist es, auf den Schutz der Umwelt hinzuweisen und so die einzigartige Natur und Lebensqualität zu erhalten“, appelliert Stadtförster Dirk Schäfer.

Neue Homepage und Fotoaktion ab Anfang Juni

Da nicht gemeinsam gewandert und geradelt werden kann, rufen LSW und Stadtforst gemäß dem Motto „Der Libelle folgen und gewinnen“ zu einer Fotoaktion auf. „Teilnehmerinnen und Teilnehmer können uns während des Aktionszeitraums vom 6. bis 16. Juni einfach ein Foto von sich mit einem Brunnen oder einer Quelle senden und Preise gewinnen“, kündigt LSW-Pressesprecherin Birgit Wiechert an.

Darüber hinaus steht ab dem 3. Juni für alle Interessierten eine neu gestaltete Internetseite unter www.lsw.de/brunnen-und-quellen zur Verfügung. So können nun die drei Routenvorschläge der Brunnen- und Quellenwanderungsbroschüre als Komoot-Routen sowie die einzelnen Objekte jeweils direkt in der Google-Maps-Ansicht geöffnet werden. Ebenfalls finden hier alle Personen, die an der Fotoaktion teilnehmen möchten, online die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen.

red